Hóa trang cao bồi, hồ ly học ngoại ngữ đêm Halloween ở Thảo Điền

21h ngày 31/10, giữa con đường Lê Văn Miến (TP.HCM) yên ắng, một góc nhỏ dần trở nên đông đúc. Người hóa trang thành cao bồi, người trong tạo hình hồ ly, người lại cosplay nhân vật trong bộ anime nổi tiếng.

Trong không gian chung, người tham gia chia thành từng nhóm, có nhóm chỉ 2 người, có nhóm gần chục thành viên. Mỗi nhóm trò chuyện bằng một ngôn ngữ khác nhau. Một người vừa nói tiếng Anh ở nhóm này đã có thể chuyển sang giao tiếp bằng tiếng Trung hoặc tiếng Nhật khi nhập vào nhóm khác.

Trần Ngân, host tại Mundo Lingo, cho biết bên cạnh hoạt động trao đổi ngôn ngữ định kỳ vào thứ năm hàng tuần, nhóm tổ chức thêm buổi gặp gỡ riêng nhân dịp Halloween. Người tham gia vừa có dịp hóa trang, vừa thực hành ngôn ngữ đang học và giúp những người khác luyện tập ngôn ngữ mình thành thạo.

“Mô hình này khá nổi tiếng trên thế giới và đã hoạt động tại TP.HCM gần 10 năm. Phần lớn người tham gia tìm đến để có thêm cơ hội thực hành ngoại ngữ và kết bạn”, Ngân nói với Tri Thức - Znews.

Các thành viên tham gia hóa trang thành những nhân vật khác nhau.

Trao đổi

Buổi gặp gỡ bắt đầu đón khách lúc 20h, thường đông dần sau 21h. Trước khi hòa vào các nhóm trò chuyện, người tham gia ghé bàn hướng dẫn, chọn những nhãn dán quốc kỳ tương ứng với ngôn ngữ mình sử dụng hoặc muốn học.

Lá cờ đại diện cho tiếng mẹ đẻ được dán trên cùng. Phía dưới là những ngôn ngữ có thể giao tiếp hoặc đang học, xếp theo mức độ thành thạo giảm dần. Cách sắp xếp này giúp người đối diện nhận biết ai có thể hỗ trợ mình thực hành, đồng thời biết người đó đang muốn học thêm thứ tiếng nào.

Chỉ với vài nhãn dán, người mới đến đã có một cách giới thiệu bản thân trước khi bắt đầu trò chuyện. Những lá cờ cũng giúp họ tìm nhóm phù hợp giữa không gian có nhiều người chưa từng quen biết.

Người tham gia ghé bàn hướng dẫn, chọn những nhãn dán quốc kỳ tương ứng với ngôn ngữ mình sử dụng hoặc muốn học.

Theo Ngân, qua số lượng nhãn dán được lựa chọn trong các buổi gặp gỡ, tiếng Anh và tiếng Việt là những ngôn ngữ phổ biến. Ngoài ra còn có tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Trung cùng nhiều thứ tiếng khác.

Người tham gia không cần đạt một trình độ ngoại ngữ nhất định mới có thể đến đây. Ngân cho biết một số người tham gia còn ngại vì nghĩ phải có nền tảng vững hoặc nói đủ tốt mới theo kịp cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, mục đích của hoạt động là tạo cơ hội thực hành và học hỏi lẫn nhau, trong đó mỗi người có thể vừa học một ngôn ngữ mới, vừa hỗ trợ người khác bằng thứ tiếng mình thành thạo.

Với khách lần đầu tham gia, host đóng vai trò hướng dẫn và kết nối. Sau khi giải thích cách chọn, dán cờ, Ngân sẽ chủ động bắt chuyện với những người còn bỡ ngỡ, giới thiệu họ vào một nhóm để dễ làm quen.

Không gian cũng ưu tiên hình thức đứng trò chuyện. Cách tổ chức này giúp người tham gia dễ di chuyển, thay đổi nhóm và tìm người có chung nhu cầu thực hành ngoại ngữ. Một cuộc trò chuyện có thể bắt đầu giữa hai người, sau đó có thêm thành viên hoặc tách thành những nhóm nhỏ khác.

“Nếu một nhóm không có ngôn ngữ mình muốn học hoặc cảm thấy chưa phù hợp, các bạn có thể dễ dàng di chuyển sang nhóm khác”, Ngân chia sẻ.

Danh Lộc hóa trang thành chàng đầu bếp vụng về trong phim hoạt hình Ratatouille và mang theo chú chuột Remy.

Trong buổi Halloween, Danh Lộc hóa trang thành chàng đầu bếp vụng về trong phim hoạt hình Ratatouille và mang theo chú chuột Remy. Biết tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Anh, Lộc đã tham gia những buổi giao lưu tại đây nhiều lần.

Với Lộc, việc gặp những người sử dụng các ngôn ngữ khác nhau tạo thêm cơ hội luyện nói, đồng thời khơi gợi sự tò mò với những thứ tiếng chưa biết. Thay vì chỉ học riêng lẻ, Lộc có thể sử dụng điều mình đã học ngay trong cuộc trò chuyện.

“Mình yêu việc học ngoại ngữ. Những nơi như thế này cho mình cơ hội luyện nói những ngôn ngữ đang học, đồng thời biết thêm nhiều ngôn ngữ mới”, Lộc nói.

Bên cạnh trò chuyện, buổi Halloween còn có hoạt động karaoke để người tham gia đăng ký hát. Những màn ca hát, nhảy múa cùng nhau giúp cả người quen lẫn người mới gặp thêm gần gũi, dễ bắt chuyện và giao lưu thoải mái hơn.

Kết nối

Omaia, đến từ Morocco hầu như tuần nào cũng đến đây.

Omaia, đến từ Morocco và đang sống tại Việt Nam, là khách quen của những buổi giao lưu. Không có nhiều cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với mọi người trong sinh hoạt hàng ngày, Omaia tìm đến đây để mở rộng vòng bạn bè.

“Đây là cơ hội để tôi hiểu thêm về Việt Nam và những quốc gia khác. Tuyệt vời hơn là tôi có thêm rất nhiều người bạn ở đây”, Omaia chia sẻ.

Nick, đến từ Hàn Quốc, cũng tham gia với mong muốn tương tự. Đã sống tại Việt Nam ba năm nhưng chưa có người bạn nào ở đây, Nick gần đây mới biết đến hoạt động trao đổi ngôn ngữ và quyết định thử sức làm quen với những người mới.

Sau vài lần tham gia, Nick cho biết đã hiểu thêm về Việt Nam qua những cuộc trò chuyện. Gặp gỡ người địa phương giúp Nick tiếp cận những góc nhìn, trải nghiệm mà trước đó chưa có dịp tìm hiểu, dù đã sống ở đây nhiều năm.

Theo Ngân, các buổi giao lưu có sự tham gia của người Việt, du khách quốc tế và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam. Một số khách từng tham gia mô hình này ở quốc gia khác nên khi đến TP.HCM, họ chủ động tìm kiếm một cộng đồng tương tự.

Với người đang sống xa quê, việc tìm được những người có thể trò chuyện bằng ngôn ngữ quen thuộc giúp họ dễ kết nối hơn. Những cuộc gặp với người địa phương còn mở ra cơ hội tìm hiểu thành phố, trong khi các du khách có chung mối quan tâm có thể kết bạn, rủ nhau đi chơi sau buổi giao lưu.

Nhiều hoạt động được diễn ra trong sự kiện ngày Halloween.

Mỗi buổi gặp thu hút trung bình khoảng 100 người, có thời điểm hơn 150 người. Cùng tìm đến để thực hành ngoại ngữ và làm quen, người tham gia thường cởi mở với những cuộc trò chuyện cùng người lạ.

Dù bận rộn với công việc kinh doanh riêng, Ngân vẫn dành thời gian đều đặn mỗi tuần đến đây hướng dẫn khách mới, bắt chuyện với những người còn bỡ ngỡ và giúp họ hòa vào các nhóm. Cơ hội thực hành ngoại ngữ, gặp gỡ nhiều người cũng là điều giữ Ngân gắn bó nhiều năm với hoạt động này.

Gần 23h, những cuộc trò chuyện vẫn rôm rả. Đến 23h30, mọi người bắt đầu ra về nhưng vẫn nán lại nói thêm vài câu, kéo dài cuộc gặp trước lúc chia tay.