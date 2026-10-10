📊 Xem thống kê chi tiết trận Monaco 2-2 Toulouse: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Monaco2 - 2ToulouseKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Monaco tiếp đón Toulouse.

12'Monaco kiểm soát bóng áp đảo Toulouse

Sau hơn 10 phút đầu trận, Monaco chủ động nắm giữ thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 59% - 41%. Đội chủ nhà đã thực hiện 2 - 0 pha dứt điểm so với Toulouse, dù vậy cả hai bên vẫn chưa có pha bóng nào đi trúng đích (0 - 0).

24'Monaco áp đảo nhưng chưa thể khai thông bế tắc

Nửa đầu hiệp một chứng kiến thế trận áp đảo hoàn toàn của Monaco khi họ kiểm soát bóng tới 63% - 37% trước Toulouse. Đội chủ nhà đã tung ra tới 7 - 0 cú dứt điểm, tuy nhiên cả hai bên vẫn chưa có pha bóng nào trúng đích (0 - 0) và tỷ số vẫn giữ ở mức 0-0.

29'Edan Diop mở tỷ số cho Monaco

Phút 29, Edan Diop tỏa sáng mang về bàn mở tỷ số 1-0 cho Monaco trước Toulouse. Pha lập công này cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng vượt trội của đội chủ sân Stade Louis II kể từ đầu trận.

36'Monaco kiểm soát thế trận sau bàn mở tỷ số

Nắm lợi thế dẫn 1-0, Monaco tiếp tục làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng 59% - 41% trước Toulouse. Đội chủ nhà tạo ra sức ép vượt trội khi tung ra 8 - 3 pha dứt điểm, đẩy đối thủ vào thế phải căng mình chống đỡ.

38'Matthis Abline nhân đôi cách biệt cho Monaco

Phút 38, đón đường kiến tạo từ Edan Diop, Matthis Abline dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Monaco. Bàn thắng giúp đội chủ sân Stade Louis II củng cố vững chắc thế trận áp đảo trước Toulouse.

45'Toulouse thay người cuối hiệp một

Phút 45, Toulouse có sự điều chỉnh nhân sự khi Sion Oppong được tung vào sân thế chỗ Jacen Russell-Rowe. Đội khách buộc phải tìm kiếm nét tươi mới trên hàng công khi đang bị Monaco dẫn trước 2-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

47'Flavio Nazinho nhận thẻ vàng đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 47, hậu vệ Flavio Nazinho bên phía Monaco đã phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Dù đang nắm lợi thế dẫn 2-0 trên sân Stade Louis II, đội chủ nhà vẫn cần giữ cái đầu lạnh để tránh những rủi ro không đáng có về quân số.

48'Casper Tengstedt rút ngắn cách biệt trên chấm phạt đền

Ngay đầu hiệp hai ở phút 48, Casper Tengstedt thực hiện thành công quả phạt đền để rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho Toulouse. Bàn thắng thắp lại hy vọng có điểm cho đội khách ngay trên sân Stade Louis II sau khi để đối thủ dẫn trước hai bàn trong hiệp một.

49'Monaco duy trì thế chủ động đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, Monaco tiếp tục nắm quyền kiểm soát với thời lượng giữ bóng nhỉnh hơn (53% - 47%) cùng lợi thế dẫn trước 2-1. Đội chủ nhà tạo ra áp lực tương đối ổn định với 9 - 5 pha dứt điểm so với Toulouse, dù số lần đưa bóng trúng đích của hai bên vẫn đang cân bằng ở mức 2 - 2.

51'Monaco thay người ngay đầu hiệp hai

Phút 51, Monaco có sự thay đổi nhân sự khi Denis Zakaria rời sân nhường chỗ cho Safouane Benzahra. Đội chủ nhà cần làm mới đội hình để duy trì lợi thế dẫn trước 2-1 khi đối thủ Toulouse vừa rút ngắn tỷ số đầu hiệp hai.

54'Aleksandr Golovin nhận thẻ vàng vì câu giờ

Phút 54, tiền vệ Aleksandr Golovin của Monaco phải nhận thẻ vàng từ trọng tài vì lỗi câu giờ. Đội chủ nhà đang chịu sức ép khi Toulouse vừa rút ngắn cách biệt xuống 2-1 ngay đầu hiệp hai.

58'Monaco tăng cường hàng công với Folarin Balogun

Phút 58, Monaco quyết định làm mới hàng tấn công khi tung Folarin Balogun vào sân thế chỗ Mathys Detourbet. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2, sự xuất hiện của Balogun được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tìm lại sự sắc bén để hướng tới chiến thắng.

58'Monaco làm mới tuyến giữa với Stanis Idumbo

Phút 58, Monaco tiến hành điều chỉnh nhân sự khi rút Edan Diop ra nghỉ để nhường chỗ cho Stanis Idumbo. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 và thế trận giằng co quyết liệt, sự xuất hiện của Idumbo được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tìm lại sự đột biến nơi trung tuyến.

59'Sion Oppong gỡ hòa 2-2 cho Toulouse

Phút 59, đón đường kiến tạo từ Casper Tengstedt, Sion Oppong dứt điểm chuẩn xác san bằng tỷ số 2-2 cho Toulouse. Từng bị dẫn 2-0 trong hiệp một, đội khách đã thi đấu đầy quả cảm để đưa trận đấu tại Stade Louis II trở lại vạch xuất phát.

62'Thế trận giằng co quyết liệt

Bước sang phút 62, trận đấu diễn ra ở thế cân bằng với tỷ số 2-2 khi thời lượng kiểm soát bóng gần như chia đều (51% - 49%). Đôi bên liên tục ăn miếng trả miếng với tổng số pha dứt điểm sít sao 9 - 8, trong đó Toulouse nhỉnh hơn đôi chút về độ chuẩn xác với 2 - 3 lần trúng đích.

70'Thẻ vàng cho Cristian Casseres bên phía Toulouse

Phút 70, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Cristian Casseres sau pha phạm lỗi nhằm giảm nhịp độ trận đấu. Trong thế trận giằng co nghẹt thở với tỷ số 2-2, Toulouse đang chơi đầy quyết liệt để bảo toàn thành quả sau màn lội ngược dòng gỡ hòa.

71'Toulouse làm mới đội hình ở hiệp hai

Phút 71, Toulouse thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Niko Sigur được tung vào sân thế chỗ Ilyas Azizi. Sau khi san bằng cách biệt 2-2 dù bị dẫn trước hai bàn, đội khách tiếp tục bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm duy trì thế trận cân bằng trước Monaco.

75'Monaco làm mới cánh phải với Jordan Teze

Phút 75, Monaco quyết định đưa Jordan Teze vào sân thế chỗ Vanderson bên hành lang cánh. Trong bối cảnh đã để đối thủ gỡ hòa 2-2 sau khi dẫn trước hai bàn, ban huấn luyện đội chủ nhà rõ ràng muốn tăng cường sự chắc chắn lẫn năng lượng mới cho những phút cuối trận.

75'Monaco tung Ansu Fati vào sân tìm kiếm đột biến

Phút 75, Monaco quyết định làm mới hàng công khi rút Matthis Abline ra nghỉ và trao cơ hội cho Ansu Fati. Trong bối cảnh đã để Toulouse gỡ hòa 2-2 dù từng dẫn trước hai bàn, đội chủ nhà cần thêm sự đột biến ở tuyến trên nhằm hướng tới 3 điểm trọn vẹn.

75'Monaco nỗ lực gia tăng sức ép

Bước sang phút 75, Monaco đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên khi nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 55% - 45%. Đội chủ nhà tạo ra nhiều pha hãm thành hơn với tổng cộng 13 - 8 cú dứt điểm, song Toulouse vẫn duy trì sự nguy hiểm nhất định khi chỉ số dứt điểm trúng đích của hai bên vẫn đang cân bằng ở mức 3 - 3.

77'Toulouse làm mới lực lượng ở phút 77

Phút 77, Toulouse đưa ra sự điều chỉnh nhân sự khi Ismaïl Diallo được tung vào sân thay thế cho Rafik Messali. Sau màn rượt đuổi kịch tính để san bằng tỷ số 2-2 tại Stade Louis II, đội khách cần thêm nguồn năng lượng tươi mới nhằm duy trì thế trận chặt chẽ trong khoảng thời gian còn lại.

84'Toulouse làm mới hàng công trong những phút cuối

Phút 84, Toulouse thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi Santiago Hidalgo được tung vào sân thế chỗ Casper Tengstedt. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm thêm phương án tiếp cận khung thành đối phương nhằm duy trì thế trận cân bằng 2-2 hoặc tạo nên bất ngờ ở giai đoạn then chốt của trận đấu.

84'Toulouse làm mới hàng công ở phút 84

Phút 84, Toulouse thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Aron Dønnum được tung vào sân thế chỗ Alexis Vossah. Đội khách nỗ lực tìm kiếm thêm sự đột biến ở những phút cuối nhằm bảo toàn hoặc cải thiện kết quả hòa 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính.

88'Monaco gia tăng sức ép cuối trận

Tiến về những phút cuối trận, Monaco vẫn miệt mài dồn ép để tìm kiếm bàn thắng quyết định với thời lượng cầm bóng 59% - 41% cùng vượt trội về số pha dứt điểm (15 - 8). Dù vậy, hàng thủ Toulouse vẫn thi đấu đầy kiên cường để bảo vệ tỷ số hòa 2 - 2.

90+3'Thẻ vàng cho Sion Oppong vì câu giờ

Phút 90+3, cầu thủ Sion Oppong của Toulouse phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do hành vi câu giờ. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn tỷ số 2-2 đầy quả cảm trên sân của Monaco trong những phút bù giờ cuối cùng.

KTKết thúc: Monaco 2-2 Toulouse

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 03:44 11/10/2026

Toulouse đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và chuyến hành quân đến sân Stade Louis II vào lúc 01h45 ngày 11/10/2026 sẽ là thử thách bản lĩnh rõ nét nhất cho tham vọng ấy. Chạm trán đội chủ nhà Monaco đang ngự trị ở đỉnh bảng xếp hạng, đội khách buộc phải chắt chiu từng cơ hội nếu muốn tạo nên bất ngờ.

Vị thế trái ngược trên bảng xếp hạng

Bước vào cuộc so tài này, Monaco đang nắm giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Khởi đầu thuyết phục giúp đội bóng xứ công quốc chiếm lĩnh ưu thế lớn trong cuộc đua đường dài, đồng thời tạo ra áp lực đáng kể lên các đối thủ bám đuổi.

Ở chiều ngược lại, Toulouse hiện xếp ở vị trí thứ 14 khi mới chỉ tích lũy được 5 điểm. Dù khoảng cách điểm số giữa hai bên tương đối rõ rệt, mục tiêu thu hẹp cách biệt để chen chân vào nhóm cạnh tranh vé châu Âu vẫn là động lực lớn nhất để đội khách thi đấu quyết tâm.

Tương quan phong độ giữa hai câu lạc bộ

Sự ổn định đang là điểm tựa lớn nhất của Monaco. Trong 5 trận đấu gần đây nhất, đội chủ sân Stade Louis II duy trì thành tích bất bại ấn tượng với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Khả năng kiểm soát trận đấu cùng phong độ cao giúp Monaco luôn chủ động áp đặt lối chơi lên các đối thủ.

Trong khi đó, Toulouse lại thể hiện bộ mặt thiếu ổn định trong thời gian gần đây. Cụ thể, trong 5 lần ra sân gần nhất, họ giành được 1 chiến thắng, chia điểm 2 trận và phải nhận 2 thất bại. Để đứng vững trước đội đầu bảng, Toulouse cần phải khắc phục triệt để những lỗ hổng nơi hệ thống phòng ngự.

Lịch sử đối đầu và cục diện trận đấu

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, ưu thế cũng đang nghiêng đôi chút về phía Monaco. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Monaco giành 2 chiến thắng, hai bên bất phân thắng bại trong 2 trận và Toulouse có 1 lần ca khúc khải hoàn.

Với lợi thế sân nhà Stade Louis II cùng chuỗi phong độ thăng hoa, Monaco được đánh giá sẽ chủ động triển khai thế trận tấn công nhằm áp đặt sức ép liên tục. Đối với Toulouse, việc thi đấu chặt chẽ, tận dụng tối đa các tình huống phản công nhanh sẽ là chìa khóa để nuôi hy vọng giành điểm số quan trọng trên đất khách.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)