HỎA TỐC: Lào Cai yêu cầu tiếp tục chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở

Mưa lớn làm sạt lở đất, đá trên Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Tú Lệ. (Ảnh: laocai.gov.vn)

Những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Lào Cai, mưa lớn đã gây ngập lụt và sạt lở đất tại nhiều khu vực, làm thiệt hại tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Nhiều vị trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn bị ngập lụt, sạt lở; nhiều điểm đã sạt lở, có nguy cơ cao sạt lở tại các khu vực dân cư, bờ sông, bờ suối, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân.

Do lượng mưa lớn và liên tục trong những ngày qua, đất tại nhiều khu vực đã bão hòa nước, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún, đá lăn tại khu vực đồi núi, sườn dốc, ven sông, suối và các tuyến đường giao thông rất cao.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và tình hình mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở; thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và Nhân dân; đề cao cảnh giác trước diễn biến thời tiết bất thường. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không để bị động, bất ngờ.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tập trung cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích; hỗ trợ kịp thời gia đình có người bị nạn, hộ bị thiệt hại về nhà ở và các đối tượng yếu thế; khẩn trương khôi phục các dịch vụ thiết yếu, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; thống kê, xác minh thiệt hại khách quan, đầy đủ, chính xác, không trùng lặp.

Đối với UBND các xã, phường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, thuốc men và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu.

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai phải kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp, sườn dốc, chân taluy, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún; kiên quyết sơ tán, di dời người dân tại các vị trí không bảo đảm an toàn.

Đặc biệt, các địa phương phải chú ý các hộ dân bị ảnh hưởng tại phường Cầu Thia, các xã Phình Hồ, Hạnh Phúc, Văn Chấn và các khu vực có lượng mưa lớn tại Tà Xi Láng, Cát Thịnh; tuyệt đối không để người dân quay trở lại khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm an toàn. Đồng thời, chủ động bố trí nơi ở tạm, lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ phải sơ tán, di dời.

Các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, cầu tạm, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết và các vị trí đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở, lún nứt; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở; đôn đốc công tác ứng phó, sơ tán, di dời dân và khắc phục hậu quả; tiếp tục duy trì trực ban phòng, chống thiên tai 24/24 giờ.

Sở Xây dựng chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc để khắc phục sự cố sạt lở, ách tắc giao thông, bảo đảm thông tuyến trong thời gian sớm nhất; ưu tiên các tuyến phục vụ cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân và vận chuyển nhu yếu phẩm. Đồng thời, kiểm tra các tuyến giao thông trọng điểm, ngầm, tràn, cầu yếu, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết và các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về diễn biến mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; phổ biến kịp thời các bản tin cảnh báo, khuyến cáo và chỉ đạo của tỉnh đến người dân.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; kịp thời cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo cho UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các sở, ngành, địa phương và cơ quan truyền thông.

Các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các địa phương, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để phối hợp, hỗ trợ khi cần thiết.