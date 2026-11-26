Mỗi độ đông về, khi những đợt rét tràn qua núi rừng Tây Bắc, hoa tớ dày bắt đầu bung nở, nhuộm hồng những triền núi, nếp nhà và con đường dẫn vào bản, tạo nên cảnh sắc đặc trưng trong không gian sinh sống của đồng bào Mông.

Với người Mông vùng Tây Bắc, hoa tớ dày không chỉ là loài hoa báo hiệu mùa xuân mà còn gắn với đời sống tinh thần, phong tục tập quán và những quan niệm dân gian được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Ít người biết rằng, tên gọi tớ dày bắt nguồn từ tiếng Mông, được phiên âm từ cụm từ “Pằng tớ dày”, có nghĩa là hoa đào rừng, dùng để phân biệt với những giống đào được trồng trong vườn nhà.

Tớ dày (đào rừng) là loại cây thân gỗ. Hoa còn có tên khác là pằng tớ dày hay đơn giản là đào rừng. Ảnh: Hảng Tống

Theo cách gọi của người Mông, “pằng” hoặc “pạng” có nghĩa là bông hoa, còn “tớ dày” là tên gọi bản địa của cây đào mọc tự nhiên trên rừng, thể hiện mối quan hệ gần gũi giữa loài cây này với môi trường sống của đồng bào vùng cao.

Trong quan niệm dân gian, hoa tớ dày tượng trưng cho mùa xuân, sức sống mãnh liệt, tình yêu đôi lứa và sự ấm no, những ý nghĩa được lưu giữ qua tập quán, lời hát và sinh hoạt văn hóa của người Mông.

Một câu ví dân gian được truyền lại là “Làm mùa xem hoa tớ dày, xây lứa đôi xem đôi bàn tay”, gắn thời điểm hoa nở với việc tính toán mùa vụ và quan niệm về sự chăm chỉ, khéo léo trong lao động của mỗi người.

Với đồng bào Mông, chu kỳ cây rụng lá, đâm chồi và bung nụ còn được ví như cuốn lịch tự nhiên, giúp nhận biết sự chuyển mùa, sắp xếp công việc đồng áng và chuẩn bị đón Tết cổ truyền.

Hoa tớ dày thường mọc và bung nở ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, loài hoa miền sơn cước này có sức sống mãnh liệt, chỉ nở vào mùa đông, gắn liền với đời sống của nhiều thế hệ người Mông vùng cao Tây Bắc. Ảnh: Ngọc Hoa

Sắc hồng của hoa còn gắn với quan niệm về sức sống giữa mùa đông khắc nghiệt, khi cây cối trên núi rừng thưa vắng lá xanh, những chùm hoa tớ dày vẫn bung nở trên cành khẳng khiu.

Trong những câu chuyện dân gian được lưu truyền tại Mù Cang Chải, sắc hoa rực rỡ được ví như những đốm lửa sưởi ấm núi rừng, báo hiệu mùa màng đã thu hoạch xong, thóc đầy bồ và Tết của người Mông đang đến gần.

Hoa tớ dày còn gắn với không khí hội Gầu Tào, dịp trai gái gặp gỡ, giao duyên qua tiếng khèn, đàn môi và những cuộc ném pao, tạo nên những sinh hoạt văn hóa đặc trưng dưới những gốc đào rừng.

Trong những ngày hội, cánh hoa tớ dày năm cánh còn đi vào lời hát dân ca và trở thành họa tiết được các thiếu nữ Mông đưa lên trang phục truyền thống, thể hiện sự gắn kết giữa cảnh sắc thiên nhiên với đời sống văn hóa cộng đồng.

Chính những giá trị văn hóa ấy tạo nên sức hấp dẫn riêng cho mùa hoa tớ dày, khi du khách đến vùng cao không chỉ thưởng ngoạn sắc hồng giữa núi rừng mà còn có cơ hội tìm hiểu phong tục, tập quán và không gian sinh hoạt của người Mông.

Nhiều homestay ở các bản người Mông tạo điểm chụp ảnh bằng vật liệu sẵn có như gỗ, củi, ngô bên cạnh các tán hoa tớ dày nhằm thu hút du khách. Ảnh: Ngọc Hoa

Tại những địa bàn có hoa tớ dày phân bố, cảnh sắc mùa hoa dần trở thành điểm nhấn trong hoạt động quảng bá du lịch, mở ra cơ hội kết nối trải nghiệm thiên nhiên với khám phá văn hóa bản địa, góp phần tạo thêm sức hút cho du lịch vùng cao Tây Bắc.

Về đặc điểm thực vật, hoa tớ dày có tên khoa học Prunus cerasoides thuộc họ Hoa hồng, là loài cây thân gỗ có vỏ màu nâu xám, cành nhánh vươn rộng và sinh trưởng tại những khu vực núi cao có khí hậu lạnh.

Khi vào mùa hoa, cây thường rụng gần hết lá già, để lại những cành khẳng khiu mang từng chùm hoa dày, mỗi bông có năm cánh mỏng, sắc hồng chuyển từ nhạt đến đậm, nổi bật với phần nhụy dài màu đỏ thẫm.

Mùa hoa thường bắt đầu từ tháng 12, rực rỡ nhất vào khoảng cuối tháng 12 đến đầu tháng 1 dương lịch, thời điểm những triền núi và bản làng vùng cao được điểm tô bởi sắc hồng giữa nền trời mùa đông.

Sự kết hợp giữa cảnh sắc thiên nhiên và những giá trị văn hóa bản địa tạo nên nét riêng của mùa hoa tớ dày, đặt ra hướng khai thác du lịch gắn với bảo tồn cây bản địa, gìn giữ phong tục và phát huy bản sắc văn hóa người Mông vùng Tây Bắc.