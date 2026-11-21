Họa tiết mô phỏng bộ lông hươu, với những đốm màu kem không đều trên nền nâu, đang thu hút sự chú ý của giới thời trang quốc tế. Được gọi là "deer print" hoặc "bambi print", lấy cảm hứng từ nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình Bambi (1942) của tập đoàn giải trí Disney, họa tiết này mang diện mạo mềm mại hơn so với da báo, ngựa vằn hay da rắn trên quần áo và phụ kiện.

Họa tiết lấy cảm hứng từ bộ lông hươu non, với những đốm màu kem không đều trên nền nâu, đang thu hút sự chú ý của giới thời trang quốc tế. Được gọi là "deer print" hoặc "Bambi print", họa tiết này lấy cảm hứng từ nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình Bambi (1942) của Disney. So với họa tiết da báo, ngựa vằn hay da rắn, kiểu họa tiết này mang diện mạo mềm mại hơn khi xuất hiện trên quần áo và phụ kiện.

Theo The Straits Times, xu hướng bắt đầu được chú ý trên các sàn diễn Thu 2025. Tory Burch, thương hiệu thời trang Mỹ, giới thiệu áo khoác và váy họa tiết hươu. Các nhà thiết kế Brandon Maxwell và David Koma cũng đưa họa tiết này lên áo choàng và váy ôm. Sau đó, diễn viên Katie Holmes và người mẫu Sofia Richie Grainge lần lượt xuất hiện trong những trang phục mang họa tiết tương tự.

Phủ sóng thời trang

Trên mạng xã hội, xu hướng này được gọi là "deercore", chỉ phong cách thời trang và làm đẹp lấy cảm hứng từ hình ảnh loài hươu.

Theo Pinterest Predicts 2026 (tạm dịch: Dự báo xu hướng Pinterest 2026), báo cáo của nền tảng hình ảnh Pinterest, lượng tìm kiếm cụm "deer aesthetic" (phong cách thẩm mỹ lấy cảm hứng từ hươu) tăng 55%. Nền tảng này dự báo các họa tiết động vật được ưa chuộng trong năm 2026 sẽ lấy cảm hứng nhiều hơn từ những loài sống trong rừng.

Dữ liệu từ công cụ Google Trends cũng cho thấy lượng tìm kiếm "deer print" tăng 250% trong một năm qua. Mức độ quan tâm liên tục đi lên kể từ tháng 8, tập trung nhiều tại Anh, Ireland và Mỹ.

Nhà sáng tạo nội dung Nellie Lim diện áo khoác họa tiết hươu của thương hiệu Carelli khi ghé thăm công viên hươu ở Nara. Ảnh: @nellielim.

Một trong những nhân vật góp phần phổ biến họa tiết này là Matthieu Blazy, Giám đốc sáng tạo Chanel, nhà mốt xa xỉ của Pháp.

Trong bộ sưu tập đầu tay Xuân 2026 tại Chanel, Blazy đưa họa tiết da báo và họa tiết Bambi lên những đôi giày ballet làm từ chất liệu lông ngựa (pony hair). Chỉ vài tháng sau, mẫu giày trở thành một trong những thiết kế được săn đón của mùa thời trang.

Theo tạp chí Marie Claire, nhu cầu cao đến mức một số người mua hàng hộ nhận khoảng 50 yêu cầu tìm mua sản phẩm mỗi ngày.

Thực tế, họa tiết hươu không phải họa tiết hoàn toàn mới. Năm 2013, Riccardo Tisci, khi đó là Giám đốc sáng tạo của hãng xa xỉ Pháp Givenchy, từng giới thiệu dòng sản phẩm mang hình ảnh chú hươu Bambi và đạt thành công về thương mại.

Moushumi Khara, nhà sáng lập The Lifestyle Editor, công ty tư vấn phong cách tại Singapore, cho rằng sự trở lại của họa tiết hươu phản ánh nhu cầu tìm kiếm lựa chọn mới sau nhiều năm họa tiết da báo và da rắn chiếm ưu thế. Theo bà, họa tiết hươu có vẻ ngoài nhẹ nhàng, dễ phối đồ, thu hút cả những người vốn không chuộng họa tiết da báo hay da rắn.

Tuy nhiên, xu hướng này chưa phổ biến tại Singapore do phần lớn sản phẩm là áo khoác dày, không phù hợp với khí hậu nóng ẩm.

Lan sang lĩnh vực làm đẹp

Họa tiết bambi còn trở thành nguồn cảm hứng cho các xu hướng trang điểm trên mạng xã hội.

Phong cách này có hai phiên bản phổ biến. Kiểu đầu tiên mô phỏng trực tiếp gương mặt hươu với những chấm trắng trên da và phần mũi màu nâu. Phiên bản nhẹ nhàng hơn tập trung vào đôi mắt to, tròn, gam màu ấm và đường nét mềm mại, thường được gọi là trang điểm mắt nai (doe-eyed makeup).

Ambika Kaul (22 tuổi), nhân viên quan hệ công chúng kiêm nhà sáng tạo nội dung, cho biết bắt đầu nhận thấy họa tiết hươu xuất hiện trên các trang bán lẻ trực tuyến vào cuối năm 2025.

Trước Halloween, Kaul thử phong cách trang điểm hươu và đăng video lên TikTok. Cô sử dụng kem che khuyết điểm cùng cán cọ để tạo những chấm trắng trên mặt, sau đó dùng chì kẻ môi vẽ phần mũi màu nâu.

Ambika Kaul thử phong cách trang điểm hươu trong một video đăng trên TikTok. Ảnh: Ng Sor Luan/The Straits Times.

Kaul cho rằng mọi người có thể dễ dàng thử kiểu trang điểm này bằng những mỹ phẩm sẵn có mà không cần mua thêm sản phẩm mới. Cô cũng yêu thích vẻ mềm mại, mơ mộng của kiểu mắt nai, khác với phong cách mắt cáo hay mắt mèo sắc nét phổ biến trong những năm gần đây.

Kenneth Chia, chuyên gia trang điểm từng làm việc với ca sĩ Laufey và ban nhạc Coldplay, cho rằng kiểu trang điểm mắt nai dễ trở thành xu hướng nhờ cách thực hiện đơn giản, phù hợp với nhiều tông da và không đòi hỏi mỹ phẩm đắt tiền.

Trong khi đó, nhà sáng tạo nội dung Nellie Lim (37 tuổi, Singapore) đưa họa tiết hươu vào trang phục và cả cách làm móng.

Tháng 10, cô mặc áo khoác deer print của hãng thời trang nữ Carelli khi ghé thăm công viên hươu Nara ở Nhật Bản. Lim kết hợp chiếc áo cùng những món đồ đơn giản để họa tiết thành điểm nhấn. Cô còn làm bộ móng lấy cảm hứng từ màu lông hươu.

Theo Lim, sau thời gian dài họa tiết da báo thống trị, hình ảnh hươu non mang đến cảm giác mới mẻ, vừa có nét hoài niệm, vừa phù hợp với phong cách thời trang hiện đại.