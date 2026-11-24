Trong chiến dịch Giáng sinh mới của Gucci, Mariah Carey xuất hiện tại một bữa tiệc trong áo khoác lông nhân tạo và váy xanh, trên nền ca khúc All I Want For Christmas Is You. Bên cạnh những hộp quà mang dấu ấn của thương hiệu thời trang xa xỉ Italy, hình ảnh cánh bướm cũng xuất hiện, gợi nhắc album Butterfly (1997) của nữ ca sĩ.

Gần 30 năm sau, biểu tượng từng gắn liền với Carey đang trở lại trong thời trang và văn hóa đại chúng, đặc biệt được Gen Z đón nhận.

Theo The Guardian, nhiều nữ nghệ sĩ như PinkPantheress, Dua Lipa, Rachel Chinouriri và Marina đã đưa họa tiết cánh bướm vào phong cách cá nhân.

Tại gala của Academy Museum hồi tháng 10, Janelle Monáe diện thiết kế couture của Robert Wun với đôi cánh lớn bao quanh cơ thể. Tate McRae cũng gây chú ý khi mặc áo ngực đính sequin hình bướm, kết hợp thắt lưng mô phỏng đôi cánh của nhà thiết kế Ludovic de Saint Sernin.

Trong khi đó, ca sĩ Thụy Điển Zara Larsson và người hâm mộ tích cực hưởng ứng phong cách trang điểm với họa tiết cánh bướm lấp lánh.

Zara Larsson đưa họa tiết cánh bướm vào phong cách trang điểm trình diễn. Ảnh: Joseph Okpako/WireImage.

Cánh bướm phủ sóng thời trang

Hình ảnh cánh bướm còn được nhiều thương hiệu thời trang khai thác. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm mẫu túi Le City, hãng thời trang Pháp Balenciaga hợp tác với nghệ sĩ Anh Damien Hirst ra mắt loạt sản phẩm trang trí họa tiết bướm.

Thiết kế lấy cảm hứng từ triển lãm In and Out of Love của Hirst, nơi những con bướm thật từng nở trong không gian trưng bày.

Ở phân khúc đại chúng, Urban Outfitters, chuỗi bán lẻ thời trang và phong cách sống của Mỹ, cũng đưa họa tiết này lên hàng loạt sản phẩm như chăn ga, gối trang trí, khay đựng đồ và kẹp tóc.

Trong bộ sưu tập Xuân/Hè 2027, thương hiệu thời trang Australia Zimmermann giới thiệu những chiếc áo mô phỏng cánh bướm và quần denim có chi tiết trang trí bung ra như đôi cánh.

Balenciaga (phải) và Zimmermann (trái) cùng đưa họa tiết cánh bướm vào các thiết kế thời trang, góp phần đưa biểu tượng này trở lại xu hướng. Ảnh: Balenciaga, Vogue.

Nicky Zimmermann, giám đốc sáng tạo thương hiệu, cho biết hình ảnh này đại diện cho sức bền và khả năng vượt qua khó khăn, không đơn thuần gợi vẻ mong manh.

Caterina Ospina, stylist đồng hành cùng Zara Larsson trong các chặng lưu diễn tại Australia và châu Á, nhận định sự trở lại của họa tiết cánh bướm còn phản ánh tâm lý muốn níu giữ tuổi trẻ, chưa sẵn sàng đối diện với những áp lực của quá trình trưởng thành.

Biểu tượng của tự do và bất an

Theo tiến sĩ Valerie Steele, giám đốc Museum at the Fashion Institute of Technology, bảo tàng thời trang tại New York (Mỹ), cánh bướm mang nhiều lớp ý nghĩa xuyên suốt lịch sử.

Trong văn hóa Hy Lạp - La Mã cổ đại, bướm tượng trưng cho linh hồn. Đến thế kỷ XVIII, họa sĩ Thomas Gainsborough sử dụng hình ảnh này để thể hiện sự ngây thơ.

Sang thập niên 1990, các nhà mốt Versace và Mugler khai thác cánh bướm theo hướng gợi cảm. Sau đó, biểu tượng này gắn với sự trưởng thành và tự do khi được Mariah Carey, Britney Spears và Destiny's Child ưa chuộng.

Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian năm 2022, Carey chia sẻ album Butterfly ra đời khi cô trải qua những thay đổi lớn trong cuộc sống cá nhân. Cánh bướm vì thế trở thành biểu tượng cho quá trình giải phóng bản thân và tìm kiếm tự do.

Tuy nhiên, ở lần trở lại hiện nay, hình ảnh này còn mang ý nghĩa khác.

Kyle Raymond Fitzpatrick, tác giả bản tin văn hóa The Trend Report, cho rằng sự phổ biến của cánh bướm phản ánh tâm lý bất an của người trẻ trước tình hình thế giới và biến đổi khí hậu.

Với Gen Z, cánh bướm tượng trưng cho mong muốn tự do và nỗi lo về tương lai. Ảnh minh họa: @raechi11.

Theo ông, Gen Z đang trải qua cảm giác tiếc nuối cho một tương lai mà họ có thể không bao giờ được chứng kiến.

Sự suy giảm của các loài bướm ngoài tự nhiên càng củng cố cách lý giải này. Dữ liệu được The Guardian dẫn lại cho thấy khoảng 80% loài bướm tại Anh đã suy giảm kể từ năm 1970.

Fitzpatrick nhận định việc sử dụng hình ảnh cánh bướm trong thời trang đôi khi cũng mang ý nghĩa thể hiện quan điểm về môi trường.

Trong khi đó, Emma Butler, đại diện Butterfly Conservation, tổ chức bảo tồn bướm tại Anh, cho rằng sức hút của loài côn trùng này còn xuất phát từ những liên tưởng tích cực về thiên nhiên.

Theo bà, bướm gợi nhớ ánh nắng, hơi ấm, những đồng cỏ đầy hoa và khu vườn tràn đầy sức sống.