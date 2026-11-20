Các đại biểu phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Lê Đình Ca đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ định kiến giới; tạo điều kiện để phụ nữ học nghề, tiếp cận việc làm, phát huy năng lực và chủ động phát triển kinh tế. Đồng thời, tăng cường các giải pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, can thiệp và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các đối tượng yếu thế.

Dịp này, Ban tổ chức giới thiệu ứng dụng S-App Đà Nẵng, công cụ hỗ trợ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Ứng dụng góp phần mở rộng kênh tiếp nhận thông tin, kết nối người cần hỗ trợ với các cơ quan chức năng, nâng cao hiệu quả bảo vệ phụ nữ, trẻ em trên môi trường số. Lãnh đạo UBND và Hội LHPN xã Hòa Tiến cũng trao 4 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.