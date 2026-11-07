Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tái cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: BTC)

Ngày 7/11, tại Đại hội, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, công bố kết quả công tác nhân sự được thống nhất tại phiên họp thứ nhất. Theo đó, Đại hội suy tôn 38 vị vào Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, trong đó Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng tiếp tục đảm nhiệm ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại hội cũng suy cử 275 thành viên Hội đồng Trị sự khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó có 61 thành viên Ban Thường trực và 40 ủy viên dự khuyết.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, tiếp tục được suy cử làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự, kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương. Hai Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương và Hòa thượng Thích Huệ Thông. Hội đồng Trị sự còn có 15 Phó chủ tịch; Thượng tọa Thích Đức Thiện giữ chức Phó chủ tịch, Tổng thư ký.

Ra mắt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: BTC)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết, sẽ cùng Hội đồng Trị sự khóa X tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, giữ gìn bản sắc Phật giáo Việt Nam và đổi mới phương thức quản lý, điều hành để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Giáo hội đặt mục tiêu xây dựng tổ chức đoàn kết, thống nhất, vững mạnh. Giáo hội tập trung tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động; chú trọng đào tạo tăng ni, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa có đạo hạnh, năng lực; đổi mới hoạt động hoằng pháp, hướng dẫn phật tử, nhất là thế hệ trẻ.