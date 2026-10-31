Hòa thượng Thích Thiện Kỉnh - nguyên Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp vừa viên tịch

Hòa thượng Thích Thiện Kỉnh

Hòa thượng Thích Thiện Kỉnh, nguyên Trưởng ban Kinh tế - Tài chính GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ II (1986-1992); nguyên Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ IV, V (1997-2006); nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cao Lãnh nhiệm kỳ V (2001-2006); nguyên Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp (nhiệm kỳ 2004-2009); nguyên Đại biểu HĐND thị xã Cao Lãnh (nhiệm kỳ 2004-2009); viện chủ tổ đình Hội Khánh.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thu thần viên tịch tại tổ đình Hội Khánh vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 30-10-2026 (nhằm ngày 21-9-Bính Ngọ); trụ thế: 86 năm, 53 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan vào lúc 9 giờ, ngày 31-10-2026 (nhằm ngày 22-9-Bính Ngọ). Kim quan được tôn trí tại tổ đình Hội Khánh (P.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Lễ viếng từ 13 giờ ngày 31-10 đến 10 giờ ngày 2-11-2026 (nhằm ngày 22 đến ngày 24-9-Bính Ngọ).

Lễ truy niệm và phụng tống kim quan nhập bảo tháp tại tổ đình Hội Khánh được cử hành vào lúc 10 giờ, ngày 2-11-2026 (nhằm ngày 24-9-Bính Ngọ).