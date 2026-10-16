Hòa thượng Thích Thanh Vân làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng thay Hoà thượng Thích Quảng Tùng

Hòa thượng Thích Thanh Vân

Theo đó, căn cứ Hiến chương GHPGVN; Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Công văn số 6121/SNV-DTTG ngày 6-10-2026 của Sở Nội vụ TP.Hải Phòng; Tờ trình số 359/TTr-BTS ngày 8-10-2026 của Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng và xét đề nghị của Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026-2031:

- Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Chứng minh tối cao Ban Trị sự;

- Hòa thượng Thích Thanh Vân, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự;

- Thượng tọa Thích Tục Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự;

- Thượng tọa Thích Tục Nhân, Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự.

Quyết định này thay thế Quyết định số 216/QĐ-HĐTS ngày 2-7-2026 trước đó, đối với các cá nhân và chức danh trên.

Hòa thượng Thích Thanh Vân, thế danh Vương Văn Thử, sinh năm 1968, tại Hải Phòng, là Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương.

Tại Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hải Phòng được tổ chức trong hai ngày 22, 23-6-2026 vừa qua, Hòa thượng được đại hội tín nhiệm suy cử Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng.

Hòa thượng Thích Thanh Vân từng đảm nhận chức vụ Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Hải Dương trước khi sáp nhập địa giới hành chính giữa tỉnh Hải Dương và TP.Hải Phòng, từ ngày 1-7-2025.