Hoà thượng Thích Thanh Quyết nói về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi)

Hoà thượng Thích Thanh Quyết phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

Ngày 30/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Phát biểu tại đây, Hòa thượng, đại biểu Quốc hội Thích Thanh Quyết (Đoàn TP. Quảng Ninh) đề cập việc Bộ Y tế lấy ý kiến về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). “Đây là dự án luật rất nhân đạo, rất từ bi", ông Quyết nói.

Dẫn câu chuyện trong Phật giáo, ông Quyết cho biết Đức Phật Thích Ca thường thực hành việc bố thí thân thể trong quá trình tu hành. Bên cạnh đó, tích Công chúa Ba chùa Hương Tích từng dùng tay và mắt của mình để cứu cha, cứu người, để nói về ý nghĩa của việc trao đi một phần cơ thể nhằm cứu sống người khác.

Tuy nhiên, ông Quyết cho hay, việc giáo hóa chưa đúng mức khiến một số người, trong đó có người có trách nhiệm, thiếu thông tin và suy diễn không phù hợp với giá trị từ bi, cứu khổ, cứu nạn của dự án luật này. “Từ ý nghĩa nhân đạo lại trở thành một tội đồ" ông Quyết nhấn mạnh và bày tỏ sự chia sẻ với Bộ trưởng Y tế.

Từ góc nhìn Phật giáo, ông Quyết cho rằng khi một người không còn đủ duyên để tiếp tục hiện diện trên thế gian, việc một phần cơ thể được chuyển sang cơ thể người khác mang ý nghĩa tiếp nối sự sống. Quan niệm này cũng được đặt ra với những người còn ít tuổi.

"Nếu chúng ta, kể cả những người ít tuổi, không còn đủ duyên để trụ trên thế gian này, mà một phần cơ thể của mình được chuyển sang sống ở cơ thể người khác, thì người đó vẫn còn sống. Vị tha là sống mãi, phúc đức là vô lượng", ông Quyết nói.

Liên hệ với hoạt động tại Học viện Phật giáo, ông Quyết cho biết hàng nghìn tăng ni thường xuyên hiến máu, đăng ký hiến mô, hiến tạng. Đây là những việc làm được ông nêu khi chia sẻ quan niệm của nhà Phật về sự cho đi và cứu người. "Còn tôi đã xin hiến tất", ông Quyết nói.

Trước đó, ngày 21/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, thừa ủy quyền Thủ tướng, trình Quốc hội dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Dự thảo Luật gồm 7 chương, 39 điều, bổ sung quy định về người dưới 18 tuổi đăng ký hiến, phân biệt giữa hiến mô tái sinh khi còn sống trong trường hợp đặc biệt và hiến sau khi qua đời (người hiến chết não). Việc đăng ký hiến của người chưa thành niên phải có văn bản đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ; người đăng ký có thể thay đổi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Hiện dự thảo Luật đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều về các quy định liên quan đến hiến, ghép tạng ở người dưới 18 tuổi và việc lấy ý kiến trẻ em từ 7 tuổi về hiến tạng. Những tranh luận này không chỉ xoay quanh tính phù hợp của các quy định dự kiến, mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng nhận thức, tính tự nguyện và cách thức bảo đảm tiếng nói của trẻ em trong quá trình xây dựng chính sách.