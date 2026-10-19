Hòa thượng Thích Thanh Huân (Lai Châu): Lan tỏa tinh thần 'Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả'

Hòa thượng Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương, Phó Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương, Phó Thường trực Ban Thông tin - Báo chí Đại hội X GHPGVN

Trao đổi với Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương, Phó Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu, Phó Thường trực Ban Thông tin - Báo chí Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, đã có những chia sẻ chi tiết về định hướng và lộ trình thực hiện.

Hòa thượng Thích Thanh Huân cho biết, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X là cột mốc quan trọng nhằm khẳng định vị trí, vai trò và uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp, hộ quốc an dân.

Đây cũng là dịp nhìn lại hành trình 45 năm hình thành và phát triển của GHPGVN, tiếp nối truyền thống hơn 2.000 năm của Phật giáo Việt Nam gắn bó đồng hành cùng dân tộc. Qua đó, khẳng định những đóng góp tích cực của Giáo hội trong khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đúng phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".

Bám sát chủ đề Đại hội là “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Hòa thượng nhấn mạnh công tác truyền thông sẽ tập trung làm nổi bật các thành tựu của nhiệm kỳ IX; đồng thời giới thiệu phương hướng hoạt động, mục tiêu và những giải pháp đổi mới của Giáo hội trong nhiệm kỳ X, đặc biệt là sự thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Để công tác thông tin được xuyên suốt và đạt hiệu quả cao nhất, Ban Thông tin - Báo chí Đại hội X đã xây dựng kế hoạch truyền thông chia làm 3 giai đoạn trọng tâm:

Giai đoạn 1 (từ tháng 4 đến 4-11-2026): Các cơ quan báo chí, truyền thông trực thuộc Giáo hội như Báo Giác Ngộ, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, Truyền hình An Viên và các nền tảng số đồng loạt mở chuyên mục hướng về Đại hội và sản xuất các tuyến bài, phim tài liệu. Trọng tâm là phản ánh kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố (sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính). Giới thiệu truyền thống hơn 45 năm xây dựng và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; những dấu ấn nổi bật qua các kỳ Đại hội; Truyền thông thành tựu Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Sự chủ động cung cấp thông tin không chỉ giúp các cơ quan báo đài dễ dàng tiếp cận và tác nghiệp, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng dư luận, cung cấp thông tin chính thống đến các cơ quan báo chí lan tỏa thành tựu 45 năm GHPGVN và chủ đề Đại hội: Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Giai đoạn 2 (từ 5-11 đến 7-11-2026): Trực tiếp đưa tin trong thời gian diễn ra Đại hội. Điểm nhấn trong khâu tổ chức là việc thiết lập Trung tâm Báo chí Đại hội X ngay ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM. Dưới sự điều hành trực tiếp của Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Báo chí Đại hội X, Trung tâm sẽ hỗ trợ tối đa cho các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương. Các văn kiện, nghị quyết, công tác nhân sự sẽ được cung cấp đầy đủ qua các cuộc họp báo, đảm bảo thông tin khách quan, thống nhất.

Giai đoạn 3 (từ 8-11 đến 31-12-2026): Đưa nghị quyết Đại hội vào đời sống. Thông tin về tân Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Hội đồng Chứng minh, cùng các văn kiện sẽ tiếp tục được lan tỏa, tạo tiền đề và sức bật cho các hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ mới.

Chia sẻ thêm về công tác phối hợp tác nghiệp, Hòa thượng Phó Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương cho biết kỳ Đại hội này sẽ có sự gắn kết chặt chẽ giữa báo chí Phật giáo với các cơ quan thông tấn, kênh báo chí đối tác và hệ thống đài phát thanh, truyền hình cả nước. “Sự chủ động cung cấp thông tin không chỉ giúp các cơ quan báo đài dễ dàng tiếp cận và tác nghiệp, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng dư luận, cung cấp thông tin chính thống đến các cơ quan báo chí lan tỏa thành tựu 45 năm GHPGVN và chủ đề Đại hội: Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả”, Hòa thượng Thích Thanh Huân chia sẻ.