Hòa thượng Thích Thanh Điện chia sẻ về Phật giáo tỉnh Lào Cai

Phật giáo được truyền bá đến vùng đất này từ khá sớm thông qua quá trình giao lưu văn hóa và sự tụ cư của cư dân miền xuôi lên dọc theo lưu vực sông Hồng.

Phát huy truyền thống “Phụng đạo yêu nước”, phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, Tăng Ni, Phật tử tỉnh Lào Cai luôn đồng hành cùng dân tộc. Trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh đã chia sẻ cùng Báo Giác Ngộ về tầm nhìn, định hướng của Đại hội:

* Kính thưa Hòa thượng, Lào Cai là một tỉnh biên giới, với nhiều khó khăn, Phật giáo tỉnh nhà có số lượng tự viện và Tăng Ni sau sáp nhập biến động ra sao và Ban Trị sự đã có những giải pháp nào nhằm kiện toàn tổ chức?

Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai

- Lào Cai là một tỉnh biên thùy có 30 dân tộc anh em cùng sinh sống với bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng. Phật giáo được truyền bá đến vùng đất này từ khá sớm với các tự viện như chùa Tân Bảo, chùa Tùng Lâm Ngọc Am, quần thể di tích chùa Tháp Hắc Y. Sau sáp nhập, Phật giáo tỉnh Lào Cai hiện có 47 Tăng Ni, 41 tự viện và 55.358 Phật tử.

Để kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy và đẩy mạnh các hoạt động Phật sự tại vùng biên giới, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lào Cai đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, kiện toàn nhân sự và phân định trách nhiệm rõ ràng, thống nhất bộ máy lãnh đạo với phương châm: Nhanh chóng họp bàn, phân công cụ thể cho từng thành viên trong Thường trực Ban Trị sự. Chuẩn y hệ thống các ban chuyên môn đảm bảo tính kế thừa, đoàn kết và có năng lực hành động.

Bổ nhiệm Tăng Ni trẻ về các tự viện trụ trì, các nhân sự này có trình độ học vấn đạo và đời, phụ trách các tự viện ở vùng sâu, vùng xa để phát triển tu học địa phương. Thống nhất phương thức điều hành và quản lý hành chính, trong đó ứng dụng chuyển đổi số để tăng cường công tác thông tin truyền thông, báo cáo thông suốt giữa văn phòng Ban Trị sự tỉnh với các tự viện. Với các sinh hoạt truyền thống duy trì trong nghiêm túc các khóa An cư kiết hạ.

Trong hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử, Ban Trị sự tỉnh đã đổi mới phương thức hướng đến xây dựng đạo tràng tu học đúng Chánh pháp, bài trừ mê tín dị đoan, xây dựng nếp sống văn minh tại các vùng biên giới, tăng cường kết nối và an sinh xã hội.

Trong nhiệm kỳ qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, sự tạo điều kiện thuận lợi từ Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, cùng sự đồng thuận của toàn thể đại chúng, hoạt động Phật sự đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử, giúp tháo gỡ khó khăn tại địa phương trên tinh thần thượng tôn pháp luật và phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

* Theo đánh giá của Hòa thượng, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhà đã hoàn thành các Phật sự nổi bật nào trong nhiệm kỳ vừa qua, thưa Hòa thượng?

- Điểm nổi bật của nhiệm kỳ là hoàn thiện tổ chức sau sáp nhập đồng bộ, ổn định, bảo đảm thông suốt điều hành; Hệ thống tổ chức Giáo hội tỉnh nhà được củng cố, từng bước đi vào nề nếp và phát huy hiệu lực, hiệu quả. Các lĩnh vực Phật sự đều chuyển biến tích cực: Tăng sự ổn định; giáo dục Tăng Ni tiếp tục được quan tâm; hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử được lan tỏa trong quần chúng và nghi lễ được tổ chức trang nghiêm, đúng Chánh pháp. Bước đầu đã hình thành đội ngũ Tăng Ni trẻ, trong đó có Tăng Ni là người dân tộc thiểu số tại địa phương, tạo nguồn nhân lực kế thừa.

Những kết quả đạt được là sự kết tinh của chỉ đạo Trung ương Giáo hội, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, cùng tinh thần đoàn kết, hòa hợp của Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh.

Hội nghị liên ngành chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026-2031

Công tác hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử là một trong những Phật sự trọng yếu của Phật giáo tỉnh nhà, nhằm truyền bá, hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp, góp phần xây dựng đời sống đạo đức, văn hóa và phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, nổi bật tại các đạo tràng như: chùa Tân Bảo, chùa Thiên Trúc, chùa Tùng Lâm Ngọc Am, chùa Đại An, chùa Linh Long, chùa Trúc Lâm, chùa Vạn Thắng,… Chú trọng phát huy đặc thù miền núi, biên giới, triển khai linh hoạt phù hợp phong tục địa phương, góp phần đưa Chánh pháp đến gần đồng bào, củng cố khối đại đoàn kết.

Công tác giáo dục được quan tâm, tạo điều kiện để phát triển, xây dựng đội ngũ Tăng Ni kế thừa, phù hợp đặc thù tỉnh miền núi, biên giới, đa dân tộc. Ban Trị sự đã tạo điều kiện để Tăng Ni học tập, nâng cao trình độ Phật học, thế học và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng Tăng Ni về đạo hạnh và năng lực hành đạo, tạo nền tảng cho sự ổn định và phát triển bền vững của GHPGVN tỉnh Lào Cai.

Ban Trị sự đã tích cực phổ cập thông tin và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Tăng Ni, Phật tử địa phương thường xuyên bằng việc phổ biến các kinh sách, báo chí để Tăng Ni, Phật tử nghiên cứu như: báo Giác Ngộ, tạp chí Văn hóa Phật giáo, tạp chí Nghiên cứu Phật học, tạp chí Phật giáo với Dân tộc,...

Phật giáo tỉnh Lào Cai luôn chú trọng xây dựng đội ngũ kế thừa có đạo hạnh, trí tuệ và năng lực, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng Tăng Ni trẻ, nâng cao chất lượng hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, tu học. Đồng thời từng bước đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động Giáo hội. Phát huy tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam, gắn kết Phật sự với từ thiện xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa.

Với trách nhiệm người con Phật và thành viên khối đại đoàn kết dân tộc, thông qua hoạt động Phật sự và xã hội, chư Tăng Ni hướng dẫn Phật tử xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, chấp hành pháp luật, giữ gìn thuần phong mỹ tục, góp phần cùng chính quyền giữ vững an ninh trật tự, xây dựng cơ sở vững mạnh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân để phát huy truyền thống “Phụng đạo yêu nước”, phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tích cực hưởng ứng các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Trong tỉnh có nhiều vị Tăng Ni tham gia Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, qua đó phát huy vai trò, uy tín tu sĩ trong đời sống cộng đồng. Với những đóng góp tích cực, nhiều tập thể và cá nhân là chư Tăng Ni, Phật tử và các tự viện đã được Đảng, Nhà nước, Giáo hội cùng các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương trao tặng nhiều phần thưởng. Qua đó tiếp tục khẳng định tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2022-2027, với tinh thần đoàn kết, hòa hợp và trách nhiệm, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lào Cai đã tuân thủ Hiến chương, cùng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước để triển khai hiệu quả Phật sự, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Hòa thượng Thích Thanh Điện trao quà tặng đến gia đình chính sách, đồng bào tại tỉnh Lào Cai

* Thưa Hòa thượng, hướng đến Đại hội Phật giáo tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững của Phật giáo tỉnh nhà trong giai đoạn mới, Hòa thượng có những định hướng nào cho Phật sự sắp đến?

- Trước hết, Phật giáo tỉnh nhà vẫn phải nỗ lực kiên trì phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, truyền thống lục hòa cộng trụ của Tăng đoàn; lấy Hiến chương GHPGVN, pháp luật Nhà nước và phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” làm nền tảng xuyên suốt, bảo đảm ổn định và phát triển bền vững của Giáo hội. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, tăng cường phối hợp với chính quyền, MTTQ và các cơ quan chức năng địa phương để có thể chủ động xây dựng chương trình Phật sự phù hợp đặc thù miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng địa phương.

Tân Ban Trị sự sẽ điều hành Phật sự với tinh thần: Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả. Nâng cao năng lực nắm bắt tình hình, kịp thời định hướng Tăng Ni, Phật tử trước những biến động của xã hội, trong bối cảnh giao thoa văn hóa ngày càng sâu rộng. Quan tâm đào tạo Tăng Ni kế thừa có đạo lực và trí lực. Chủ động phối hợp trong định hướng và xử lý các biểu hiện lệch lạc trong sinh hoạt tín ngưỡng, hạn chế và ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, mê tín dị đoan, bảo vệ sự trong sáng của Phật pháp và ổn định đời sống tâm linh của nhân dân.

Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “Chùa tinh tiến”, góp phần xây dựng Giáo hội trang nghiêm, ổn định và vững mạnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu. Đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Tăng Ni và Phật tử để kịp thời và nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động các ban chuyên môn và tự viện.

Trong nhiệm kỳ tới, tôi tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội và sự đồng hành của lãnh đạo địa phương, Phật giáo tỉnh Lào Cai sẽ góp phần làm tốt Phật sự. Hoàn thành năm mục tiêu căn bản:

- Lấy Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước làm kim chỉ nam xuyên suốt.

- Phối hợp và bám sát thực tiễn trong việc nhận sự chỉ đạo trực tiếp từ Trung ương GHPGVN.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mặt trận tổ quốc và các cơ quan chức năng.

- Đào tạo nhân sự và chuyển đổi số. Trong đó: bồi dưỡng Tăng Ni trẻ có đủ đạo hạnh, trí tuệ và năng lực; từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản trị và hoằng pháp.

- Gắn kết Phật sự với xã hội theo tinh thần nhập thế.

* Trước thềm Đại hội Phật giáo tỉnh Lào Cai, Hòa thượng có kỳ vọng gì gửi đến Phật giáo tỉnh nhà trong nhiệm kỳ sắp đến?

- Lào Cai là khu vực miền núi biên giới vùng sâu vùng xa, điều quan trọng trong công tác Phật sự là cần tăng cường phối hợp với các chính quyền địa phương trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, bảo đảm các hoạt động Phật sự tuân thủ đúng quy định pháp luật, phù hợp với Hiến chương Giáo hội và thực tiễn.

Tôi mong rằng, nhiệm kỳ sắp tới, Phật giáo tỉnh nhà vẫn kiên định giữ vững sự đoàn kết, hòa hợp. Củng cố và phát huy vai trò của Phật giáo Lào Cai trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động tham gia vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức lành mạnh, ổn định và bền vững.

Ban Trị sự tỉnh nhà sẽ phát huy vai trò cầu nối giữa Phật giáo với xã hội, tăng cường đồng hành với nhân dân, xây dựng hình ảnh Phật giáo gần gũi, trách nhiệm, góp phần củng cố niềm tin xã hội trong giai đoạn chuyển mình của đất nước. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Phật sự nhiệm kỳ này tại Lào Cai là tăng cường phối hợp với các cấp hữu trách quản lý tôn giáo để hoạt động Phật sự tuân thủ pháp luật và Hiến chương Giáo hội, giữ vững đoàn kết Tăng Ni, và đào tạo thế hệ kế thừa.

* Chân thành cảm ơn Hòa thượng đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ.