Hòa thượng Thích Minh Nhật: Giáo hội cần rà soát chức năng, nhiệm vụ của Ban, Viện để tránh chồng chéo

Hòa thượng Thích Minh Nhật, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng

Theo đó, trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, Hòa thượng Thích Minh Nhận đã có những chia sẻ cùng Giác Ngộ:

"Việc điều chỉnh này cần dựa trên tinh thần kế thừa thành tựu 45 năm qua, đồng thời đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới, bảo đảm tính thống nhất, xác định rõ thẩm quyền và tăng cường sự phối hợp liên thông giữa các cấp.

Trong công tác quản lý Tăng Ni và tự viện, tôi cho rằng điều then chốt là dung hòa giữa kỷ cương và sự hỗ trợ thiết thực cho đời sống tu học. Giáo hội cần tiếp tục hoàn thiện quy trình quản lý minh bạch, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuẩn hóa các thủ tục hành chính như bổ nhiệm trụ trì hay thuyên chuyển sinh hoạt. Việc ban hành hướng dẫn thống nhất trên toàn quốc sẽ hạn chế vướng mắc, tiết kiệm thời gian cho Tăng Ni. Bên cạnh đó, các khóa bồi dưỡng Giới luật, phổ biến Hiến chương, pháp luật và kỹ năng quản lý cần được tổ chức thường xuyên, trong đó đặc biệt ưu tiên hỗ trợ Tăng Ni trẻ và chư tôn đức tại các vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Về chủ trương tinh gọn bộ máy, đây là đòi hỏi tất yếu nhằm nâng cao hiệu lực hoạt động. Tiếp nối tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự mở rộng (tháng 9-2025), Giáo hội đã ban hành hướng dẫn kiện toàn tổ chức cấp tỉnh sau sáp nhập. Tuy nhiên, việc hoàn thiện nhân sự mới chỉ là bước đầu. Trong giai đoạn tới, Giáo hội cần rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng Ban, Viện để tránh chồng chéo, đổi mới phương thức làm việc và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Theo tôi, đánh giá hiệu quả của bộ máy không nằm ở số lượng đầu mối, mà phải dựa trên chất lượng giải quyết công việc và mức độ tháo gỡ khó khăn thực tế cho Tăng Ni, Phật tử.

Giáo hội cần rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng Ban, Viện để tránh chồng chéo, đổi mới phương thức làm việc và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Đánh giá hiệu quả của bộ máy không nằm ở số lượng đầu mối, mà phải dựa trên chất lượng giải quyết công việc và mức độ tháo gỡ khó khăn thực tế cho Tăng Ni, Phật tử.

Nhìn lại chặng đường 45 năm GHPGVN đồng hành cùng dân tộc, tôi nhận thấy tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa các hệ phái và sự phụng sự nhân sinh luôn là giá trị cốt lõi. Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, tôi có đề xuất một số định hướng.

Trước hết, Giáo hội cần lấy việc xây dựng con người làm nền tảng bền vững, nâng cao chất lượng đào tạo Tăng Ni toàn diện cả về giới đức, Phật học lẫn kiến thức xã hội. Thứ hai, xây dựng bộ máy điều hành kỷ cương, hiệu lực, luôn lắng nghe và đồng hành cùng cơ sở. Thứ ba, đẩy mạnh hoằng pháp trong thời đại số bằng việc ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại nhưng phải giữ vững tính chuẩn mực và lấy Chánh pháp làm gốc. Thứ tư, phát huy mạnh mẽ tinh thần nhập thế thông qua các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, bảo vệ môi trường một cách thiết thực, bền vững. Cuối cùng, Giáo hội cần tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Tôi luôn tâm niệm rằng mỗi chủ trương dù ở tầm vĩ mô hay việc làm thường ngày đều cần được thực hiện bằng tinh thần khiêm cung, nghiêm túc và đặt lợi ích chung lên trên hết. Nhìn lại chặng đường đã qua là cơ hội để tri ân các bậc tiền bối và tự nhắc nhở bản thân tiếp tục nỗ lực. Tôi tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội và sự đồng lòng của toàn thể Tăng Ni, Phật tử, GHPGVN sẽ tiếp tục phát triển bền vững, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới".