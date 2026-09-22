Hòa thượng Thích Minh Nhật được tái suy cử Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2026-2031

Chư tôn đức Chứng minh, Chủ tọa đoàn điều hành đại hội

Quang lâm chứng minh đại hội có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư tôn Trưởng lão Hòa thượng Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư.

Chủ tọa đoàn có Hòa thượng Thích Minh Nhật, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; đại diện Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố; chư Tăng Ni, Phật tử đại biểu tham dự.

Hòa thượng Thích Minh Nhật phát biểu khai mạc

Tham dự đại hội còn có sự hiện diện của ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Hữu Thiên, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an; bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ, chính quyền tỉnh Lâm Đồng, địa phương sở tại.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Minh Nhật nhấn mạnh sau sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh Lâm Đồng là địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước; Phật giáo tỉnh Lâm Đồng có nhiều cơ sở tự viện rộng khắp, Tăng Ni đông. Đây là cơ hội để Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh công tác hoằng pháp lợi sinh, đưa ánh sáng Phật pháp đến với quần chúng nhân dân, đồng bào Phật tử; góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho xã hội.

Trung ương Giáo hội tặng hoa chúc mừng

Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức Đại hội cũng gửi lời tri ân đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh đã luôn quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ Ban Trị sự hoàn thành công tác Phật sự; đồng thời ghi nhận và tán thán công đức của Tăng Ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh đã đóng góp rất nhiều công sức và trí tuệ cho sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc quần sinh.

"Trong nhiệm kỳ mới, Giáo hội sẽ quan tâm thực hiện từng bước, chuyên môn hoá công tác quản lý và điều hành hành chính của các ban ngành, trẻ hoá đội ngũ nhân sự, tuyển chọn Tăng Ni, Phật tử có đạo hạnh, uy tín, trình độ chuyên môn cao ở nhiều lĩnh vực cùng hiệp lực với chư tôn đức có thâm niên kinh nghiệm hoạt động trong nhiều nhiệm kỳ của Giáo hội, hy vọng đây là luồng gió mới, là động cơ thúc đẩy để nâng cao hiệu quả Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà.", Hòa thượng Thích Minh Nhật khẳng định.

Tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng nhận Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội

Tại đại hội, Thượng tọa Thích Thanh Nhật, Phó ban Trị sự đã báo cáo tóm tắt kết quả ngày làm việc thứ nhất trước toàn thể đại biểu.

Dịp này, Trung ương Giáo hội cũng trao Bằng tuyên dương công đức, UBND tỉnh trao bằng khen đến các tập thể và cá nhân tiêu biểu, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa thượng Thích Minh Nhật phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã cung thỉnh 19 vị giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; suy cử 105 thành viên Ban Trị sự (trong đó có 35 vị Thường trực, 60 Ủy viên và 10 Ủy viên dự khuyết).

Thay mặt tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031, Hòa thượng Thích Minh Nhật phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Ông Hồ Văn Mười phát biểu

Phát biểu tại đại hội, ông Hồ Văn Mười ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ổn định trật tự an toàn xã hội và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

"Tôi trân trọng chúc mừng Hòa thượng Thích Minh Nhật được đại hội tín nhiệm suy cử giữ chức vụ Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031. Tin tưởng rằng, với uy tín, đạo hạnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, Ban Trị sự nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, xây dựng Giáo hội ngày càng ổn định, vững mạnh.", ông Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.

Hòa thượng Thích Huệ Thông kỳ vọng tân Ban Trị sự sẽ tiếp tục kế thừa các giá trị truyền thống, tinh thần đoàn kết, hòa hợp của chư tôn đức tiền bối để phát triển Phật giáo Lâm Đồng hơn nữa trong thời gian tới

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Huệ Thông tán dương những thành tựu nổi bật của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022-2027 dưới sự chỉ đạo của Hòa thượng Thích Minh Nhật. Hòa thượng kỳ vọng tân Ban Trị sự sẽ tiếp tục kế thừa các giá trị truyền thống, tinh thần đoàn kết, hòa hợp của chư tôn đức tiền bối để phát triển Phật giáo Lâm Đồng hơn nữa trong thời gian tới.

Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng yêu cầu tân Ban Trị sự sớm kiện toàn nhân sự các ban chuyên môn và tổ chức phổ biến, triển khai đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn hoạt động Phật sự tại các địa phương.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng trao bảng tượng trưng ủng hộ 300 triệu đồng xây dựng Nhà Đại đoàn kết

Chào mừng sự thành công của đại hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng trao bảng tượng trưng ủng hộ 300 triệu đồng, chùa Pháp Hoa tặng 100 triệu đồng xây dựng Nhà Đại đoàn kết.

Đại diện Ban Thư ký đã trình dự thảo Nghị quyết Đại hội với 6 điều, được toàn thể đại biểu nhất trí thông qua vào lúc 10 giờ 15 phút.

Đại hội kết thúc sau phát biểu bế mạc của Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Quang cảnh đại hội