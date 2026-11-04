Hòa thượng Thích Huệ Thông: Đoàn kết, quyết tâm tổ chức Đại hội X GHPGVN trang nghiêm, thành công viên mãn

Hòa thượng Thích Huệ Thông

Thực hiện Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, đến thời điểm hiện nay, các khâu chuẩn bị phục vụ Đại hội cơ bản đã được triển khai theo đúng kế hoạch và sẵn sàng cho các hoạt động của Đại hội.

Các Ban đã được thành lập như: Ban Nhân sự, Ban Nội dung, Ban Tuyên truyền hoằng pháp, Ban Thông tin - Báo chí, Ban Văn hóa, Ban Hậu cần, Ban An ninh trật tự, Ban Điều phối…, Ban Tổ chức cũng đã trình Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự ban hành quyết định thành lập các Tiểu ban để phục vụ công tác tổ chức Đại hội.

Theo đó, các Tiểu ban gồm: Tiếp tân, Nghi lễ, Trần thiết, Cư trú, Âm thanh - Ánh sáng, Thị giả, Y tế, Dẫn chương trình… Tất cả các Ban và Tiểu ban đều đã xây dựng đề án, kế hoạch và chương trình hoạt động cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng, nhằm bảo đảm các điều kiện phục vụ Đại hội được chu đáo, đồng bộ và hiệu quả.

Đây là lần đầu tiên sau 45 năm hình thành và phát triển, trải qua 9 kỳ Đại hội, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X được tổ chức tại TP.HCM.

Có thể nói địa điểm tổ chức Đại hội lần này có nhiều điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, không gian, mặt bằng và đặc biệt là hội trường có khả năng đáp ứng gần 3.000 đại biểu tham dự.

Năm 2025, GHPGVN đã đăng cai tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, đây là một sự kiện Phật giáo quốc tế quy mô lớn. Qua đó đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác tổ chức, điều phối, hậu cần, an ninh, lễ nghi và phục vụ đại biểu.

Do đó, chúng tôi tin tưởng rằng những điều kiện thuận lợi này sẽ góp phần quan trọng để Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức thành công viên mãn.

Đặc biệt, Đại hội lần thứ X diễn ra trong thời điểm GHPGVN đánh dấu cột mốc 45 năm thành lập và phát triển, vì vậy đây cũng là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

Đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị đã được Ban Tổ chức Đại hội triển khai, báo cáo và trình Ban Chỉ đạo theo kế hoạch và đạt tiến độ. Các Ban, Tiểu ban và bộ phận phục vụ đều đang sẵn sàng cao nhất để phục vụ Đại hội, với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra trang nghiêm và thành công viên mãn.