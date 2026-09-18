Hòa thượng Thích Huệ Phước làm Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Huế

Tham dự Đại hội có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Huế.

Tham dự Đại hội còn có Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Hà Văn Tuấn, ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Huế...

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Lê Bằng

Tại Đại hội, Phật giáo Huế xác định Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Huế bước vào nhiệm kỳ 2026-2031 trong bối cảnh đất nước đi vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển kinh tế xanh, văn hóa số, xã hội nhân văn và bền vững.

Thành phố Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, định hướng là đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thành phố lễ hội đặc sắc của Việt Nam.

Phật giáo Huế - vùng đất có chiều sâu lịch sử, truyền thống tu học, học thuật, nghi lễ và văn hóa đặc sắc - cần tiếp tục khẳng định vai trò là một trung tâm Phật giáo lớn của cả nước; vừa giữ gìn cốt cách truyền thống, vừa đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng yêu cầu thời đại.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Lê Bằng

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung chụp ảnh kỷ niệm cùng Hòa thượng Thích Khế Chơn. Ảnh: Lê Bằng

Định hình trung tâm văn hóa Phật giáo Việt Nam đậm bản sắc Huế

Tầm nhìn đến năm 2031, Phật giáo Huế định hướng xây dựng Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Huế trở thành mô hình tiêu biểu của cả nước về: tổ chức Giáo hội kỷ cương - hiệu lực - hiện đại trong tầm nhìn phát triển hiện nay của đất nước; đào tạo tăng, ni đầy đủ phẩm chất thanh tịnh, hòa hợp, trí tuệ, từ bi và có sự kế thừa vững mạnh.

Nỗ lực định hình trung tâm văn hóa Phật giáo Việt Nam đậm bản sắc Huế; phát triển Phật giáo Huế trở thành trung tâm học thuật, giáo dục, nghi lễ và lễ hội Phật giáo lớn của quốc gia; định hướng Phật giáo Huế đồng hành tích cực với sự phát triển đô thị Huế; Phật giáo Huế trở thành một hình mẫu về chuyển đổi số, truyền thông và phụng sự xã hội trong kỷ nguyên mới.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam tặng Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Huế. Ảnh: Lê Bằng

Tại Đại hội, Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Huế nhiệm kỳ 2026-2031 đã được suy cử với 104 thành viên, bao gồm 34 vị trong Ban thường trực, 60 ủy viên, 10 vị ủy viên dự khuyết, do Hòa thượng Thích Huệ Phước làm Trưởng ban Trị sự.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Huế, cho biết Tân ban Trị cùng đoàn kết, hòa hợp, đem hết khả năng, tài trí và công sức phục vụ Giáo hội, quyết tâm hoàn thành tốt các Phật sự đã được Đại hội đề ra, góp phần xây dựng TP Huế ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.