Hòa thượng Thích Hải Ấn: Cần chú trọng nhiều đến đạo phong và học phong của Tăng Ni trẻ

Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế

Nói với Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Hải Ấn cho biết: "Chúng tôi được chư tôn đức tại Huế cho phép tham dự vào công tác giáo dục trong Giáo hội cũng khá lâu. Theo định hướng của chư vị tiền bối, muốn việc đào tạo thế hệ trẻ có hiệu quả, thì cần phải chú trọng nhiều đến học phong và đạo phong, để sau khi tốt nghiệp, Tăng Ni sinh có thể tham gia vào các công việc của Giáo hội một cách có hiệu quả.

Từ thời cố Viện trưởng sáng lập - Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Học viện Phật giáo VN tại Huế đã đề ra phương châm gồm 3 yếu tố Văn - Tư - Tu. Nếu tất cả Tăng Ni trẻ áp dụng đúng phương châm này trong việc tu học của mình thì sẽ trở thành một pháp khí. Có như vậy, nền giáo dục Phật giáo mới thật sự có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển bền vững của GHPGVN trong thời hiện đại.

Từ thực tiễn công tác giáo dục và quản lý Tăng Ni sinh, tôi kiến nghị có thể cho phép các Trường Trung cấp Phật học và các Học viện mở rộng việc đào tạo cho cả cư sĩ hệ chính quy. Theo tôi, đây là điều hết sức cần thiết vì giáo dục Phật giáo là một nền giáo dục có nền tảng tâm linh và đạo đức, việc đào tạo không chỉ giới hạn ở tu sĩ.

Còn đối với các trường Phật học, tôi mong rằng chúng ta cũng cần chú trọng chất lượng giáo dục đào tạo hơn là việc phát triển số lượng. Chúng ta phải cố gắng làm sao để thế hệ Tăng Ni trẻ nhận thức rõ vai trò của mình, cố gắng đào luyện kiến thức, gìn giữ tư cách để làm gương cho quần chúng Phật tử có nơi để nương tựa tu tập. Vì khi việc đào tạo của chúng ta có chất lượng tốt thì sẽ lan tỏa Chánh pháp, mang lại lợi ích cho xã hội cũng là góp phần vào sự phát triển bền vững của GHPGVN ở chặng đường tiếp theo".