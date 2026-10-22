Hòa thượng Thích Bửu Chánh xin từ nhiệm, Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai họp bất thường điều chỉnh nhân sự

Thượng tọa Thích Huệ Khai chủ tọa phiên họp

Nói với Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Huệ Khai xác nhận Hòa thượng Thích Bửu Chánh có đơn xin từ nhiệm các chức vụ đã được chuẩn y trước đó thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, cụ thể các chức danh Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự TP.Đồng Nai, Phó ban Tăng sự GHPGVN TP.Đồng Nai và Chánh Đại diện Phật giáo khu vực III TP.Đồng Nai.

Theo Thượng tọa Thích Huệ Khai, Hòa thượng Thích Bửu Chánh có nguyện vọng thôi đảm nhiệm các công tác tại Ban Trị sự địa phương để tập trung tham gia công tác của Trung ương Giáo hội.

Hòa thượng Thích Bửu Chánh trình bày nguyện vọng xin thôi tất cả các chức vụ tại Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai

Tại phiên họp bất thường của Ban Thường trực Ban Trị sự TP.Đồng Nai sáng 22-10, do Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai chủ trì đã xem xét các nội dung liên quan tới nhân sự thuộc thẩm quyền.

Theo đó, Ban Thường trực thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của Hòa thượng Thích Bửu Chánh; đồng thời cung thỉnh Hòa thượng vào ngôi vị Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thành phố.

Chư tôn đức bỏ phiếu biểu quyết bổ sung nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai

Về kiện toàn nhân sự, phiên họp thống nhất đề cử Thượng tọa Thích Tuệ Quyền, Trưởng ban Phật giáo quốc tế, đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Trị sự, phụ trách Phật giáo Nam tông Kinh; đề cử Đại đức Thích Thiện Mỹ, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Phật giáo quốc tế.

Ban Thường trực cũng thống nhất bổ sung Thượng tọa Thích Chánh Định từ Ủy viên dự khuyết làm Ủy viên chính thức Ban Trị sự; bổ sung Thượng tọa Thích Đồng Ngạn vào Ban Thường trực qua bỏ phiếu kín.

Quang cảnh buổi họp Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai

Đối với Ban Đại diện Phật giáo khu vực III, phiên họp thống nhất Đại đức Thích Đạt Ma Toàn Hạnh, Phó Trưởng ban Trị sự thành phố đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban; Đại đức Thích Nhuận Giải làm Phó ban.

Dịp này, Ban Thường trực Ban Trị sự TP.Đồng Nai cũng đã xem xét và chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế của Đại đức Thích Tâm Thanh.

Các nội dung nhân sự được thống nhất tại phiên họp sẽ được Ban Trị sự hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng Trị sự xem xét, chuẩn y theo quy định.

Thượng tọa Thích Huệ Khai trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tịnh xá Quan Âm đến Thượng tọa Thích Minh Trí

Dịp này, Thượng tọa Thích Huệ Khai trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tịnh xá Quan Âm đến Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng ban Pháp chế - Kiểm soát, đại diện Ban Trị sự tiếp nhận, quản lý.

Phiên họp cũng triển khai công tác chuẩn bị Đại giới đàn Minh Chánh, dự kiến diễn ra từ ngày 29-11 đến 3-12-2026; trao đổi việc phân công nhiệm vụ, phối hợp tổ chức và tạo điều kiện cho giới tử tham dự thọ giới.