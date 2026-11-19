Đây là năm thứ 51 Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội trở về “Nam Thiên Đệ nhất động” để thực hiện hạnh nguyện mà ngài phát tâm từ năm 1975.

Niêm hương bạch Phật

Trải qua hơn nửa thế kỷ, khóa lễ Ngũ bách danh tại động Hương Tích đã trở thành một hành trình đầy ý nghĩa đối với Hòa thượng và đông đảo Phật tử.

Từng lời xưng niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm âm vang trong động thiêng, hòa cùng từng nhịp lễ lạy chí thành đã tạo nên không khí trang nghiêm, thành kính. Giữa chốn non thiêng, mỗi tiếng niệm, mỗi lần cúi đầu không đơn thuần là một nghi thức tín ngưỡng, mà còn là phút giây người hành giả quay về quán chiếu nội tâm, lắng dịu những vọng động, nuôi dưỡng niềm tin và khai mở tâm từ bi.

Trang nghiêm khóa lễ

Năm nay, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm hướng dẫn đại chúng thực hành theo quyển kinh Ngũ bách danh do Sa-môn Thích Tiến Đạt dịch. Qua lời giảng giải của Hòa thượng, 500 danh hiệu của Bồ-tát Quán Thế Âm không chỉ là những danh hiệu để xưng tụng, mà còn trở thành những gợi mở sâu sắc về hạnh nguyện, công đức và phẩm chất giác ngộ mà người Phật tử cần học hỏi, thực tập trong đời sống hằng ngày.

Chí tâm

Khóa lễ Ngũ bách danh năm 2026 khép lại trong niềm hoan hỷ. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã gửi lời tri ân Hòa thượng Thích Minh Hiền, trụ trì chùa Hương cùng chư Tăng bản tự đã quan tâm, hỗ trợ để Phật sự được thành tựu. Đồng thời, Hòa thượng cũng động viên, tán thán tinh thần tinh tấn của đông đảo Phật tử đã không quản ngại đường xa, tuổi tác và những trở ngại trong cuộc sống trở về tham dự, để củng cố một niềm tin, khơi dậy một nguyện thiện lành và một bài học về lòng từ bi được gửi gắm trong tâm.

Một số hình ảnh ghi nhận: