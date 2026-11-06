Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: Cần đặc biệt quan tâm đến công tác truyền thông Phật giáo

Trước những thay đổi, định hướng và tầm nhìn mới được đặt ra với Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, Hòa thượng đã có những chia sẻ đầy tâm huyết về một trong những lĩnh vực mang tính thời đại, đó là công tác truyền thông của Giáo hội. Trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả:

"Đối với GHPGVN trong thời kỳ hội nhập, phát triển của đất nước, đặc biệt với Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, theo tôi, nhân sự là yếu tố then chốt. Công tác nhân sự cho Đại hội lần này được Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Nhân sự Đại hội hết sức chú trọng, nhằm tìm được những nhân sự theo các tiêu chí: Có đạo hạnh, nghiêm trì giới luật, có uy tín với Tăng Ni, Phật tử và chính quyền các cấp; Đủ độ tuổi để tham gia một nhiệm kỳ mới; Có năng lực, tinh thần phụng sự Phật pháp và phục vụ dân tộc; Luôn luôn dấn thân, đi đầu trong mọi công tác của Giáo hội.

Về việc trẻ hóa đội ngũ tham gia Giáo hội trong nhiệm kỳ mới, tôi thiết nghĩ Giáo hội cần phải có một “quỹ nhân sự”. Tức là chúng ta phải đào tạo các vị Tăng sĩ trẻ có đầy đủ các tiêu chí trên, để từ đó, Giáo hội sẽ từng bước cơ cấu nhân sự. Với từng bước chắc chắn như vậy sẽ là quá trình giúp Giáo hội nhìn nhận khả năng của từng vị để phân công tác đúng với khả năng, sở trường của mỗi người vào trong các ban, ngành chuyên môn thuộc Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

Về Hiến chương GHPGVN, trong các nhiệm kỳ trước cũng đã được tu chỉnh rất nhiều lần. Việc tu chỉnh Hiến chương lần này là để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo quy định của Nhà nước, để cùng hòa nhập với sự phát triển, đổi mới của đất nước. Theo cá nhân tôi, Hiến chương tu chỉnh lần này cần có quy định cụ thể về chức năng, quyền hạn của Ban Đại diện Phật giáo phường/xã để các Ban Đại diện này thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Ban Trị sự các tỉnh/thành với Ban Quản trị, chư Tăng Ni trụ trì và các cơ sở tự viện.

Truyền thông Phật giáo đóng một vai trò rất quan trọng là góp phần định hướng cho sự phát triển của Giáo hội; đồng thời ngăn chặn những phát ngôn lệch lạc, hành vi thiếu chuẩn mực của Tăng Ni, kịp thời giải quyết những vấn đề tiêu cực trong dư luận.

Với 45 năm hình thành và phát triển của GHPGVN, chúng ta thấy rằng công tác Tăng sự và giáo dục Phật giáo lúc nào cũng được Giáo hội quan tâm hàng đầu. Do vậy, việc củng cố Ban Tăng sự trong nhiệm kỳ này rất quan trọng. Theo tôi, để không có những thành phần làm ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội, đòi hỏi cần phải quản lý chặt chẽ từ Ban Quản trị tự viện đến Phật giáo các tỉnh, thành và Trung ương Giáo hội. Đặc biệt nhất, cần có sự phối hợp, đi sâu, đi sát của ngành Pháp chế và Kiểm soát để uốn nắn Tăng sĩ sai lệch, để từ đó chấn chỉnh Tăng đoàn.

Bên cạnh đó, công tác thông tin-truyền thông Phật giáo cũng cần đặc biệt quan tâm. Bởi truyền thông Phật giáo đóng một vai trò rất quan trọng là góp phần định hướng cho sự phát triển của Giáo hội; đồng thời ngăn chặn những phát ngôn lệch lạc, hành vi thiếu chuẩn mực của Tăng Ni, kịp thời giải quyết những vấn đề tiêu cực trong dư luận,... Và tôi cũng đề nghị ở các cơ sở giáo dục, từ trường trung cấp, cao đẳng cho đến học viện, chúng ta cần có sự chọn lọc kỹ lưỡng ở đầu vào, để trên cơ sở đó, đào tạo đội ngũ Tăng Ni trẻ đầy đủ kiến thức, phẩm hạnh và năng lực phụng sự Đạo pháp và phục vụ Dân tộc".