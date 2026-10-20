Hòa thượng Thạch Sok Xane: 'Nói được phải làm được, để nâng cao chất lượng thành tựu Phật sự chung'

Là vị giáo phẩm lãnh đạo hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, Hòa thượng đã nói lên những suy nghĩ, mong mỏi về việc tu chỉnh Hiến chương của Giáo hội trong thời gian tới:

Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long

- Ngay từ đầu, Phật giáo Nam tông Khmer là một trong 9 hệ phái tham gia thành lập Giáo hội và hình thành Hiến chương. Trong suốt 45 năm qua, Phật giáo Nam tông Khmer đã phát triển sinh hoạt ổn định và đầy đủ các mặt trong lòng Giáo hội. Hiến chương là nền tảng lập quy của Giáo hội, ngay từ lời nói đầu Hiến chương đã nêu: “Thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức; đồng thời tôn trọng và duy trì truyền thống các tổ chức, hệ phái, cũng như các pháp môn và phương tiện tu hành đúng chính pháp”. Đây là kim chỉ nam đúng đắn để giúp thành tựu Phật sự chung.

Hiến chương tu chỉnh lần này có điểm mới là hoàn thiện cơ chế hoạt động Ban Quản trị tự viện. Riêng với truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer, cơ chế này đã được áp dụng từ lâu. Theo Hiến chương thì quy định có từ 3 đến 5 thành viên Ban Quản trị, tuy nhiên với các chùa thuộc hệ phái Nam tông Khmer có thể sẽ xin chủ trương của Giáo hội khi thành lập Ban Quản trị với các chùa trong hệ phái sẽ có khoảng 10 đến 15 thành viên, vì bổn đạo trong mỗi chùa đông đảo, phân thành nhiều tổ theo địa bàn dân cư, nên cần có đại diện đầy đủ các vị đó.

Phật giáo luôn đồng hành cùng đất nước, nên khi có chủ trương chung tinh gọn bộ máy hành chánh, Giáo hội cũng cần phải thực hiện. Ban đầu đương nhiên sẽ có khó khăn, nhưng khi bắt tay vào làm việc thực tiễn, cụ thể sẽ khắc phục được. Quan trọng nhất với Giáo hội là giữ được sự hòa hợp, đoàn kết, giải quyết được nhu cầu chính đáng của Tăng Ni, Phật tử nhanh chóng và hiệu quả.

Các hệ phái như những bộ phận cấu thành một tổng hòa chung là Giáo hội, các hệ phái phát triển thì Giáo hội phát triển, đó là quy luật chung. Khi Giáo hội đã phân nhiệm thì hết lòng để thực hiện, góp phần làm cho Phật giáo được phát triển. Trên hết là phải thực hiện được tinh thần Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, phải dành hết tâm huyết để thực hiện Phật sự chung.

Về quản trị Tăng sự, hiện tại hệ phái Nam tông Khmer đến thời điểm này có hơn 9.000 vị sư, có khoảng 468 chùa sinh hoạt trực thuộc. Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer vẫn giữ truyền thống hệ phái, khi trưởng thành, các thanh niên sẽ xuất gia đoản kỳ. Hệ phái Nam tông Khmer chưa thể tổ chức xuất gia, thọ giới tập trung như các hệ phái khác vì truyền thống. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm chúng tôi, sẽ thông báo thời gian cụ thể trong năm để có thể tập trung các vị phát tâm xuất gia, để các vị trụ trì hướng dẫn Giới luật, oai nghi trước khi xuất gia. Vai trò của vị thầy, hướng dẫn cho đệ tử của mình rất quan trọng, và hiện tại chỉ có như vậy mới có thể quản trị các sư trong hệ phái tốt nhất. Vì vậy, quyền và nghĩa vụ của vị thầy tế độ phải có quy định cụ thể hơn.

Khi muốn thành tựu Phật sự chung thì nói được phải làm được, để nâng cao chất lượng công tác Phật sự của Giáo hội. Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer có định hướng phát triển việc hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử trong đồng bào hiện tại, luôn chú trọng làm cho Tăng Ni, Phật tử nắm vững giới luật mình đã thọ nhận. Trên tinh thần không xa rời Bát Chánh đạo, để luôn luôn hiểu rõ về giáo lý nhằm thực hành được trong đời sống, đem lại sự an vui cho tự thân và cộng đồng. Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục Phật giáo, Giáo hội đã quan tâm, giúp đỡ Phật giáo Nam tông Khmer rất nhiều, để đào tạo con người, tiếp nối sự nghiệp người đi trước. Mong rằng, sắp tới Giáo hội vẫn dành sự quan tâm tới giáo dục Phật giáo của hệ phái.