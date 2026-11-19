Chân dung Hòa thượng Minh Giác

Được biết, sau thời gian khiếm an và được các y bác sĩ tận tình điều trị, chăm sóc, do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Minh Giác đã thu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 19-11-2026 (nhằm ngày 11-10-Bính Ngọ), tại chùa Pháp Quang (số 482/10/28 Nơ Trang Long, P.Bình Lợi Trung, TP.HCM); trụ thế 75 năm, 49 hạ lạp.

Lễ nhập quan vào lúc 14 giờ ngày 20-11-2026 (nhằm ngày 12-10-Bính Ngọ). Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Pháp Quang (P.Bình Lợi Trung, TP.HCM).

Lễ viếng bắt đầu lúc 15 giờ ngày 20-11-2026 (nhằm ngày 12-10-Bính Ngọ).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 14 giờ ngày 24-11-2026 (nhằm ngày 16-10-Bính Ngọ), sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng trà-tỳ tại Đài hỏa táng Phước Lạc Viên (P.Tân Đông Hiệp, TP.HCM).

Linh cốt Hòa thượng được nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Pháp Quang.

Báo Giác Ngộ sẽ cập nhật thông tin về Lễ tang Hòa thượng tân viên tịch đến quý Tăng Ni, Phật tử, bạn đọc quan tâm.