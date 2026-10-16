Hòa thượng Đào Như bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Tôn giáo học

Hòa thượng Đào Như trình bày công trình nghiên cứu trước hội đồng

Dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Văn phòng II Trung ương, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; Phân ban Ni giới Trung ương; cùng chư tôn đức Tăng Ni; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ban Tôn giáo Chính phủ; Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ; Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội; các Phật tử...

Hòa thượng Đào Như với luận án tiến sĩ ngành Tôn giáo học, đề tài “Đào tạo, bồi dưỡng Tăng tài trong đồng bào Khmer ở Nam Bộ”

Tại buổi bảo vệ, nghiên cứu sinh - Hòa thượng Đào Như đã trình bày công trình nghiên cứu trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ theo quy định của cơ sở đào tạo.

Với đề tài “Đào tạo, bồi dưỡng Tăng tài trong đồng bào Khmer ở Nam Bộ”, công trình nghiên cứu của Hòa thượng Đào Như tập trung vào một lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với sự kế thừa, bảo tồn và phát triển Phật giáo Nam tông Khmer trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Khmer tại khu vực Nam Bộ.

Theo Hòa thượng, đào tạo Tăng tài không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm của Giáo hội mà còn là yếu tố nền tảng bảo đảm sự kế thừa và phát triển bền vững của Phật giáo. Đặc biệt, đối với Phật giáo Nam tông Khmer, đội ngũ Tăng sĩ giữ vai trò quan trọng trong việc truyền bá giáo lý, duy trì giới luật, bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết, văn hóa truyền thống và góp phần xây dựng đời sống đạo đức, tinh thần trong cộng đồng.

Hội đồng thống nhất thông qua luận án của Hòa thượng Đào Như với 6/6 phiếu tán thành

"Việc lựa chọn nghiên cứu chuyên sâu về công tác đào tạo, bồi dưỡng Tăng tài là tâm huyết của tôi đối với sự nghiệp giáo dục Phật giáo, đồng thời gắn liền với thực tiễn hoạt động Phật sự và trách nhiệm của tôi trên cương vị Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer. Đây là hướng nghiên cứu có giá trị cả về phương diện lý luận và thực tiễn, góp phần làm sáng tỏ vai trò của giáo dục Phật giáo trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ Tăng sĩ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Giáo hội trong thời kỳ hội nhập.", Hòa thượng cho biết thêm.

Sau quá trình làm việc, Hội đồng đã tiến hành đánh giá và bỏ phiếu thông qua luận án. Kết quả, Hòa thượng Đào Như được 6/6 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% số phiếu của Hội đồng, đánh dấu thành công quan trọng trên hành trình nghiên cứu khoa học và học tập ở bậc đào tạo tiến sĩ.

Kết quả này không chỉ ghi nhận những nỗ lực nghiên cứu, tinh thần cầu học và sự kiên trì của cá nhân Hòa thượng, mà còn là niềm hoan hỷ đối với chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, đặc biệt là những người đang gắn bó với công tác giáo dục và đào tạo Tăng tài Phật giáo Nam tông Khmer.

Những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Hòa thượng Đào Như

Thay mặt Trung ương GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã có lời chúc mừng Hòa thượng Đào Như nhân sự kiện bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Sau khi Hội đồng công bố kết quả bảo vệ luận án, Hòa thượng Đào Như đã đón nhận nhiều lẵng hoa tươi thắm, những phần quà cùng lời chúc mừng của chư tôn đức, đại diện các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học, Tăng Ni và Phật tử tham dự.

Quang cảnh buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của Hòa thượng Đào Như

Trên các cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Hòa thượng Đào Như luôn gắn bó với công tác xây dựng Giáo hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo và chăm lo sự nghiệp giáo dục, đào tạo Tăng tài. Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục, Hòa thượng đã quan tâm, thúc đẩy các hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn và năng lực nghiên cứu cho Tăng sinh Phật giáo Nam tông Khmer, góp phần kết nối giáo dục Phật học truyền thống với hệ thống giáo dục đại học hiện đại. Thành quả học thuật này mang ý nghĩa khích lệ đối với thế hệ Tăng Ni trẻ, nhất là Tăng sinh Phật giáo Nam tông Khmer, trong việc phát huy truyền thống hiếu học, nâng cao trình độ tri thức, kết hợp hài hòa giữa tu học, nghiên cứu và thực hành giáo pháp.