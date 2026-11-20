Đại biểu dự lễ.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa trao bảng tượng trưng hỗ trợ 50 căn nhà đại đoàn kết cho xã Hòa Thuận.

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Thanh Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và đồng chí Lê Hồng Thắm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh An Giang.

Tại buổi lễ, xã Hòa Thuận tiếp nhận bảng tượng trưng hỗ trợ 50 căn nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá 3 tỉ đồng, do Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ vận động trao tặng.

Dịp này, địa phương trao 5 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng. Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang cũng tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo xã Hòa Thuận, tổng trị giá 32 triệu đồng.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thuận Trần Văn Thanh, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo toàn xã hiện còn trên 2% so với dân số. Nguồn hỗ trợ xây nhà góp phần giúp các gia đình khó khăn về nhà ở có nơi ở ổn định, an toàn.