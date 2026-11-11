Hòa Thuận chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Thuận, xã Hòa Thuận.

Đảng bộ xã Hòa Thuận hiện có 27 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, với 777 đảng viên. Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, từ đầu năm 2026, Đảng ủy xã chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc rà soát nguồn quần chúng ưu tú, xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp. Các chi bộ chủ động phát hiện những nhân tố tích cực trong phong trào thi đua yêu nước, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, lao động, sản xuất, học tập và công tác tại cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư.

Nguồn phát triển đảng viên được quan tâm ở nhiều lĩnh vực, từ giáo viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng dân quân, an ninh, trật tự cơ sở đến cán bộ hoạt động ở ấp và học sinh tiêu biểu. Các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, quần chúng để kịp thời phát hiện, giới thiệu những nhân tố có phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm cho Đảng xem xét, kết nạp.

Mỗi chi bộ xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể, phân công đảng viên theo dõi, giao nhiệm vụ phù hợp để quần chúng có điều kiện rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn. Thông qua việc tham gia vận động nhân dân xây dựng cảnh quan môi trường, thực hiện công tác an sinh xã hội và các phong trào tại địa phương, nhiều quần chúng ưu tú từng bước thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng và khả năng đảm nhận nhiệm vụ.

Cấp ủy các chi bộ chủ động bám sát địa bàn, không trông chờ vào nguồn giới thiệu sẵn có. Việc phát hiện, bồi dưỡng được thực hiện thường xuyên, gắn với quá trình theo dõi, đánh giá phẩm chất, năng lực và uy tín của quần chúng. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên ở cơ sở từng bước đi vào nề nếp.

Đảng bộ xã Hòa Thuận xác định không chạy theo số lượng, không xem chỉ tiêu kết nạp là mục tiêu duy nhất. Mỗi trường hợp được xem xét đều phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình theo quy định. Từ thẩm tra lý lịch đến theo dõi, đánh giá quá trình phấn đấu đều được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm đảng viên mới thực sự tiêu biểu, có động cơ vào Đảng đúng đắn.

Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Hòa Thuận Nguyễn Thu Trang nói: “Phát triển đảng viên là cả quá trình lựa chọn, bồi dưỡng và thử thách nghiêm túc. Mỗi quần chúng được xem xét kết nạp phải thực sự gương mẫu về đạo đức, có ý chí phấn đấu, tinh thần trách nhiệm và được nhân dân tin tưởng”.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thuận Trần Văn Thanh, Đảng ủy xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới, xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung lực lượng, bảo đảm tính kế thừa và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, năm 2026 xã kết nạp 23 đảng viên, vượt 4,55% so chỉ tiêu. Kết quả này góp phần bổ sung lực lượng cho Đảng bộ, tạo nguồn cán bộ kế cận và củng cố vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng.

Cùng với phát triển đảng viên mới, Đảng bộ xã quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ từng bước đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, gắn với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của từng địa bàn. Tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình được phát huy; sinh hoạt chuyên đề được chú trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Việc ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử từng bước đi vào nề nếp, hỗ trợ công tác quản lý đảng viên và đổi mới phương thức sinh hoạt.

Từ kết quả đạt được, Đảng bộ xã Hòa Thuận tiếp tục chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đây là cơ sở để các tổ chức đảng phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.