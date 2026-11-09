Hoà Thành tăng tốc về đích nhiệm vụ năm 2026

Nỗ lực phát triển kinh tế

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập người dân là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, phường Hoà Thành tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; khuyến khích người dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi và nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả.

Gia đình ông Nguyễn Quốc Hùng, khóm Bùng Binh, thực hiện mô hình nuôi chồn hương, bán con giống và chồn thương phẩm, đạt lợi nhuận khá.

Bắt đầu từ năm 2020, nhận thấy tiềm năng từ vật nuôi này, ông Hùng quyết định đầu tư hơn 200 triệu đồng, mua 40 con giống và xây dựng chuồng trại.

Qua hơn 6 năm kiên trì chăm sóc, tích luỹ kinh nghiệm và mở rộng sản xuất, đến nay trang trại của gia đình ông Hùng có diện tích 1.600 m², với tổng đàn hơn 500 con chồn. Khu vực mặt nước dưới chuồng nuôi, ông tận dụng nuôi cá trê, tăng thêm nguồn thu.

Gia đình ông Nguyễn Quốc Hùng (bên phải), khóm Bùng Binh, mạnh dạn đầu tư, phát triển kinh tế thành công với mô hình nuôi chồn hương.

Bên cạnh các mô hình sản xuất, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn phường tiếp tục phát triển. Các hộ kinh doanh chủ động nắm bắt nhu cầu thị trường, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã và giữ uy tín với khách hàng.

Tại khóm Tân Phong, cơ sở trang trí nội thất Mộc Gia duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh đồ gỗ. Ông Nguyễn Quang Tuyến, chủ cơ sở, chia sẻ: “Chúng tôi chú trọng chất lượng sản phẩm, giữ uy tín với khách hàng và đáp ứng nhu cầu thị trường. Dù còn gặp một số khó khăn nhưng cơ sở vẫn cố gắng tìm hướng phát triển phù hợp, với mong muốn việc kinh doanh ngày càng ổn định, nâng cao thu nhập gia đình, đồng thời tạo việc làm cho lao động địa phương”.

Sự chủ động, nỗ lực của các hộ sản xuất, kinh doanh góp phần duy trì hoạt động kinh tế trên địa bàn. Cùng với đó, chính quyền địa phương quan tâm công tác quản lý thị trường, đăng ký kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Ðầu tư hạ tầng, đảm bảo an sinh

Song song với phát triển sản xuất, kinh doanh, phường Hoà Thành chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương và phát triển kinh tế.

Trong 9 tháng, địa phương triển khai 32 dự án với tổng kinh phí hơn 46,3 tỷ đồng, đến nay có 24 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ðặc biệt, 7 cây cầu được xây dựng, khánh thành từ sự chung tay đóng góp của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân.

Phường Hoà Thành từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm và cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Ðịa phương vận động trao tặng 1.115 suất quà trị giá hơn 558 triệu đồng; xây dựng 5 căn nhà Ðại đoàn kết, kinh phí 400 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 1.741 lao động và đưa 14 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ðáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn đạt 97,28%, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 99,22%; mức độ hài lòng của người dân đạt 100% qua 503 lượt khảo sát.

Bên cạnh kết quả đạt được, phường Hoà Thành vẫn còn không ít khó khăn, nhất là trong phát triển doanh nghiệp, giải ngân vốn đầu tư công, bồi thường, giải phóng mặt bằng và quản lý đất đai. Ðây là những nhiệm vụ được phường xác định cần tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong những tháng cuối năm.

Ông Lê Thái Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết, địa phương đang tăng tốc thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo tiền đề cho năm 2027. Trong đó, tiếp tục đồng hành cùng người dân, khuyến khích nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật và chuyển đổi số.

"Phường xác định, thu nhập, đời sống người dân là thước đo quan trọng cho sự phát triển bền vững; đồng thời quan tâm bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đầu tư hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm sản xuất, kinh doanh”, ông Lê Thái Minh Tâm nhấn mạnh./.