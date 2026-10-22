Hòa Thanh Hóa 1-1 trên sân nhà, Công an Hà Nội mất điểm trận thứ hai liên tiếp tại V-League

Thanh Hóa (áo vàng) rời sân Hàng Đẫy với kết quả hòa 1-1 trước chủ nhà Công an Hà Nội. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tối 22/10, Câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp đón đối thủ Thanh Hóa trên sân nhà Hàng Đẫy ở trận đấu sớm vòng 5 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2026/27.

Sau khi phải nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải mới trước Hà Nội FC ở vòng đấu trước, đương kim vô địch Công an Hà Nội quyết tâm tìm lại mạch chiến thắng ở màn tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà. Sức ép được đại diện Thủ đô tạo ra ngay từ những phút đầu với pha dứt điểm vọt xà ngang của Leo Artur.

Với lực lượng vượt trội, đội bóng ngành Công an dễ dàng áp đặt thế trận trong hiệp một. Đội chủ sân Hàng Đẫy liên tục tạo ra cơ hội với những pha lên bóng nhịp nhàng từ hai bên cánh, nhờ sự cơ động của bộ đôi Đình Bắc và Lê Văn Đô trên hàng công.

Tuy nhiên, hàng thủ của Thanh Hóa vẫn duy trì được sự tập trung và cự ly đội hình hợp lý để lần lượt hóa giải các pha tổ chức tấn công bên phía đội chủ nhà.

Trước sự "lì lợm" của Thanh Hóa, tưởng như hiệp một sẽ khép lại với kết quả hòa 0-0 thì đến phút thứ 43, Đình Bắc đã lên tiếng với pha đánh đầu cận thành, đưa Công an Hà Nội vượt lên dẫn trước 1-0 ngay trước giờ nghỉ.

Đình Bắc ghi bàn đưa Công an Hà Nội vượt lên dẫn trước 1-0 trước Thanh Hóa. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đầu hiệp hai, Công an Hà Nội một lần nữa làm rung mành lưới của đội khách Thanh Hóa. Leo Artur câu bóng để tiền đạo Brayan Perea đánh đầu cận thành, tuy nhiên sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định Lê Văn Đô đã việt vị khi tham gia vào pha bóng, do đó bàn thắng không được công nhận cho đội chủ nhà.

Ngay sau khi "thoát hiểm" nhờ công nghệ VAR, đội khách Thanh Hóa lập tức có được bàn gỡ hòa. Pha dứt điểm của Văn Tùng ở phút thứ 60 đã đập chân hậu vệ bên phía Công an Hà Nội, khiến thủ thành Nguyễn Filip không kịp đổ người cản phá, đưa trận đấu về "vạch xuất phát" với tỷ số 1-1.

Không chấp nhận trận mất điểm thứ hai liên tiếp, Công an Hà Nội tăng cường "hỏa lực" trên mặt trận tấn công, tuy nhiên hàng thủ của Thanh Hóa vẫn đứng vững trước sức ép mà Đình Bắc và các đồng đội tạo ra.

Ở chiều ngược lại, những khoảng trống phía sau hàng thủ của Công an Hà Nội cũng mở ra cơ hội phản công cho đội khách, dù vậy sự thiếu quyết đoán trong những pha xử lý của các chân sút bên phía Thanh Hóa khiến trận đấu không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, màn so tài trên sân Hàng Đẫy khép lại với kết quả hòa 1-1.

Trận hòa trên sân của nhà đương kim vô địch giúp Thanh Hóa tạm vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng với 7 điểm/5 trận. Trong khi đó, trận thứ hai liên tiếp không thắng khiến Công an Hà Nội (10 điểm) có nguy cơ để Ninh Bình nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng, khi đội bóng Cố đô sẽ tiếp đón Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu muộn vòng 5 diễn ra vào tối 25/10 tới./.