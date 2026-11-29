Điện gió Hòa Thắng

Biến nắng gió thành “mỏ vàng” năng lượng sạch

Nếu như trước đây, những vùng đất cát khô cằn ven biển gần như bị bỏ hoang vì không thể canh tác, nay khu vực này đã khoác lên mình diện mạo của một trung tâm công nghiệp xanh hiện đại. Nhận diện rõ tiềm năng bức xạ nhiệt cao và sức gió ổn định, địa phương đã chủ động trải thảm đỏ, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn.

Trên địa bàn xã Hòa Thắng hiện có 7 nhà máy điện chính thức hòa lưới điện quốc gia với tổng công suất lên tới 516 MW và tổng vốn đầu tư hơn 13.296 tỷ đồng. Trong đó, có 3 nhà máy điện gió đạt công suất 170 MW và 4 nhà máy điện mặt trời đạt công suất 346 MW. Đáng chú ý, sức hút đầu tư tại đây vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi 3 dự án điện gió khác với tổng công suất 150 MW đang tiếp tục được triển khai thi công.

Sự hiện diện của những “cánh đồng” điện gió, điện mặt trời thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng giao thông

Sự hiện diện của những “cánh đồng” điện gió, điện mặt trời không chỉ khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên mà còn tạo ra nguồn thu lớn cho ngân sách, thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng giao thông và mở ra hàng loạt cơ hội việc làm, dịch vụ phụ trợ cho lao động địa phương.

Đánh giá về những lợi thế đặc thù này, ông Lê Thanh Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, chia sẻ: “Sau sáp nhập, không gian phát triển của xã được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi để quy hoạch và thu hút các dự án quy mô lớn. Xác định công nghiệp năng lượng tái tạo là mũi nhọn đột phá, chính quyền địa phương luôn giữ tinh thần kiến tạo, phục vụ, tập trung hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tạo hành lang thông thoáng nhất cho nhà đầu tư".

Nguồn lực từ các dự án điện gió, điện mặt trời đã tạo đòn bẩy quan trọng giúp xã tái đầu tư cho hạ tầng dân sinh. Đây chính là yếu tố góp phần tạo động lực rất lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông Lê Thanh Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng

Đánh thức “tiểu sa mạc Sahara” trên bản đồ du lịch

Song hành cùng công nghiệp năng lượng, du lịch được xác định là mũi nhọn thứ hai giúp Hòa Thắng tỏa sáng nhờ vẻ đẹp nguyên sơ, kỳ vĩ. Giữa không gian biển trời khoáng đạt, Bàu Trắng hiện lên như một bức tranh thủy mặc độc đáo với những đồi cát trắng uốn lượn mềm mại bên hồ nước ngọt quanh năm xanh biếc, được du khách ví von là “tiểu sa mạc Sahara” giữa lòng miền duyên hải.

Nhắc đến Hòa Thắng không thể không nhắc đến Bàu Trắng "tiểu sa mạc Sahara"

Từ lợi thế hạt nhân này, hệ sinh thái du lịch của Hòa Thắng đang phát triển sôi động với 9 điểm tham quan, 17 cơ sở lưu trú cùng 31 dự án du lịch đã được chấp thuận đầu tư, trong đó 4 dự án đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Làn sóng du lịch không chỉ dừng lại ở việc quảng bá hình ảnh quê hương mà còn len lỏi vào từng nếp nhà, trực tiếp tạo ra sinh kế bền vững cho người dân thông qua các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, vận chuyển, lưu trú và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Nhiều hộ dân mạnh dạn tham gia làm du lịch cộng đồng

Nhiều hộ dân mạnh dạn tham gia làm du lịch cộng đồng. Các mô hình lưu trú nhỏ, dịch vụ ăn uống, trải nghiệm đời sống ngư dân, tham quan đồi cát, vườn cây ăn trái… dần hình thành, tạo sinh kế mới cho người dân. Sức hút của vùng đất này được minh chứng rõ nét qua những con số tăng trưởng ấn tượng: chỉ riêng trong tháng 11 năm 2026, Hòa Thắng đã đón 15.584 lượt du khách, đáng chú ý là tỷ lệ khách quốc tế chiếm tới 35%.

Nông nghiệp và kinh tế biển công nghệ cao

Trên nền tảng sản xuất nông - ngư nghiệp, người dân Hòa Thắng đã thực hiện một cuộc “cách mạng” về tư duy, từ bỏ lối canh tác manh mún, phụ thuộc vào thời tiết để mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật. Trên nền đất cát vốn kén cây trồng, những trang trại dưa lưới, măng tây, nho, chanh dây hay ổi ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm và nhà màng đang phủ xanh vùng đất nắng gió, đưa tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt 1.930/1.928 ha, vượt kế hoạch đề ra.

Trên nền đất cát vốn kén cây trồng, những trang trại nho mọc lên đón khách đến tham quan

Vừa giữ vững nhịp độ phát triển của các ngành nghề truyền thống, Hòa Thắng vừa tạo đột phá bằng công nghệ hiện đại. Cụ thể, sản lượng nước mắm truyền thống đạt 640.000 lít (vượt 5,83% kế hoạch), sản lượng khai thác hải sản đạt 870 tấn (vượt 2,4% kế hoạch). Đặc biệt, trên diện tích 20 ha nuôi trồng thủy sản (vượt 17,6% kế hoạch), các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, nuôi ốc hương và cá bớp đang mang lại giá trị kinh tế vượt trội.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao ở xã Hòa Thắng

Trực tiếp vận hành mô hình sản xuất hiện đại tại địa phương, kỹ sư thủy sản Bạch Xuân Hiếu (Trang trại nuôi tôm công nghệ cao Bảo Ý, xã Hòa Thắng) chia sẻ: “Vùng ven biển Hòa Thắng có nguồn nước sạch và độ mặn rất lý tưởng cho thủy sản phát triển. Khi áp dụng quy trình nuôi tôm công nghệ cao, kiểm soát chặt chẽ môi trường nước và dịch bệnh, năng suất và chất lượng tôm thương phẩm tăng lên rõ rệt so với cách nuôi truyền thống. Mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho trang trại mà còn tạo việc làm thường xuyên, thu nhập khá cho nhiều lao động tại địa phương”.

Mô hình nuôi dông cát đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân địa phương

Kinh tế khởi sắc, chăm lo an sinh xã hội

Sự cộng hưởng nhịp nhàng giữa ba mũi nhọn kinh tế đã tạo ra nguồn lực nội sinh mạnh mẽ để Hòa Thắng hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới và chăm lo đời sống Nhân dân.

Trong 11 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt hơn 221,7 tỷ đồng, bằng 268,2% dự toán. Từ nguồn vốn đầu tư công hơn 26,9 tỷ đồng được giao trong năm, đến tháng 11, địa phương đã giải ngân đạt 94,4% (hơn 25,423 tỷ đồng), tập trung nâng cấp đồng bộ các tuyến đường giao thông và hệ thống điện chiếu sáng phục vụ dân sinh.

Xã Hòa Thắng đã nâng cấp đồng bộ các tuyến đường giao thông nông thôn

Kinh tế khởi sắc đã tạo điều kiện để công tác an sinh xã hội được thực hiện toàn diện và kịp thời. Từ đầu năm đến nay, xã đã giải quyết việc làm cho 436 lao động, đạt 150% kế hoạch năm. Riêng trong tháng 11, địa phương đã chi trả đầy đủ trợ cấp cho 165 người có công với tổng kinh phí hơn 488 triệu đồng và hỗ trợ 398 đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí hơn 266 triệu đồng. Nhờ sự hỗ trợ sát sao về vốn, kỹ thuật và sinh kế, công tác giảm nghèo đa chiều đạt kết quả ấn tượng khi toàn xã đạt 26/25 hộ.

Vận động người dân đi khám sức khỏe miễn phí

Định hướng phát triển trong giai đoạn tới, ông Lê Thanh Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, nhấn mạnh: “Địa phương sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp cụ thể với quan điểm lấy Nhân dân làm gốc, lấy doanh nghiệp làm gốc và lấy lợi thế của địa phương làm trọng tâm.

Hệ thống camera an ninh trên địa bàn xã góp phần bảo đảm an ninh trật tự

Đối với người dân, xã tập trung tập huấn đầy đủ khoa học kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và ứng dụng công nghệ cao. Còn đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, chính quyền luôn đồng hành, hỗ trợ xúc tiến đầu tư kịp thời để tạo đà tăng trưởng, đưa địa phương phát triển bứt phá hơn nữa”.

Người dân được hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Từ một vùng cát khô cằn nhiều thử thách, Hòa Thắng hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ với tâm thế tự tin của một vùng đất mới. Những con số tăng trưởng ấn tượng, những công trình hạ tầng khang trang và sự khởi sắc trong từng nếp nhà chính là minh chứng sống động nhất cho sức bật của vùng duyên hải phía Đông Lâm Đồng - nơi tư duy kiến tạo của chính quyền hòa quyện cùng khát vọng vươn lên của Nhân dân.