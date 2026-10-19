Hòa Thắng trước cơ hội bứt phá du lịch

Vẻ đẹp của đồi cát ở Khu du lịch Bàu Trắng, xã Hòa Thắng. Ảnh: Ngọc Lân

Sức hút từ những cảnh quan đặc sắc

Giữa vùng đất Hòa Thắng đầy nắng và gió, Bàu Trắng hiện lên như một bức tranh thiên nhiên độc đáo, nơi những triền cát trắng trải dài ôm lấy mặt hồ xanh biếc, tạo nên vẻ đẹp vừa khoáng đạt, vừa thơ mộng. Trong không gian ấy, sắc trắng của cát, màu xanh của mặt nước hòa cùng bầu trời rộng mở, làm nên sức hút riêng của vùng đất ven biển phía Đông Lâm Đồng. Được công nhận là danh thắng cấp quốc gia năm 2019, Bàu Trắng không chỉ là tài nguyên du lịch quý giá mà còn góp phần định hình hình ảnh Hòa Thắng trên bản đồ du lịch địa phương.

Du khách trải nghiệm du lịch trên đồi cát ở Bàu Trắng

Đến Bàu Trắng, du khách có thể trải nghiệm chạy xe địa hình trên đồi cát, tham gia các hoạt động vui chơi trên mặt nước hay ngắm cảnh, chụp ảnh giữa không gian thiên nhiên rộng mở. Mỗi trải nghiệm đều mang đến một góc nhìn khác nhau về vùng đất đặc trưng bởi nắng, gió và những đồi cát nối dài. Chị Trần Thị Thương (du khách TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Ở đây, mỗi khoảnh khắc đều khác nhau. Gió thay đổi là cảnh cũng thay đổi. Chính sự không lặp lại đó khiến tôi quay lại nhiều lần mà không thấy chán”.

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan, Hòa Thắng còn có tiềm năng phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm gắn với thể thao và khám phá thiên nhiên. Những năm gần đây, địa phương trở thành điểm đến của nhiều giải thể thao với nội dung phong phú, thu hút vận động viên trong nước và quốc tế. Nổi bật là giải Chạy vượt đồi cát; giải 3 môn phối hợp bơi - chạy cự ly dài và đua xe đạp trên cung đường Hòa Thắng - Hòa Phú.

Cung đường Hòa Thắng - Hòa Phú nơi tổ chức nhiều giải thể thao, thu hút vận động viên trong nước và quốc tế

9 tháng năm 2026, xã Hòa Thắng đón gần 240.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; trong đó khách trong nước chiếm khoảng 65%, khách quốc tế chiếm 35% chủ yếu đến từ Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Nga và Úc.

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên, đời sống lao động của cư dân ven biển cũng là nét hấp dẫn riêng của vùng đất này. Tại làng chài Hồng Chính, buổi sáng là thời điểm nhộn nhịp nhất khi những chiếc thuyền đánh cá lần lượt cập bờ, mang theo nhiều loại hải sản tươi sống. Không chỉ thế, du khách còn được hòa mình vào nhịp sống của ngư dân, cảm nhận nét bình dị, gần gũi của làng chài ven biển.

Những chuyến du lịch trải nghiệm từ đồi cát đến nông trại tại xã Hòa Thắng

Hiện nông nghiệp cũng mở ra hướng trải nghiệm mới cho du khách khi về Hòa Thắng. Với diện tích sản xuất hơn 1.900 ha, ở đây đang phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao như: măng tây, nho, ổi, dưa lưới và cây trồng phục vụ xuất khẩu. Một số trang trại đã kết hợp sản xuất với du lịch, đón khách tham quan, tìm hiểu quy trình trồng trọt và thu hoạch. Sự kết nối này góp phần đa dạng hóa sản phẩm, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch địa phương.

Từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch bền vững

Với diện tích tự nhiên hơn 328 km² và dân số trên 11.500 người, Hòa Thắng được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ xã Hòa Thắng và xã Hồng Phong trước đây. Không chỉ có lợi thế về cảnh quan, địa phương còn mang dấu ấn lịch sử của vùng căn cứ cách mạng (Chiến khu Lê Hồng Phong, Bình Thuận). Đây là nền tảng để phát triển những sản phẩm du lịch kết hợp khám phá thiên nhiên, tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm đời sống cư dân ven biển.

Một góc làng chài Hồng Chính, xã Hòa Thắng. Ảnh tư liệu

Hòa Thắng nằm trong vùng lõi Khu du lịch quốc gia Mũi Né, cùng với phường Mũi Né, giữ vai trò quan trọng trong định hướng mở rộng không gian du lịch khu vực. Theo quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mũi Né đã được phê duyệt, khu vực Hòa Thắng thuộc phân khu 2, quy mô khoảng 7.130 ha, định hướng phát triển đô thị du lịch biển chất lượng cao gắn với bảo tồn, phát huy giá trị danh thắng quốc gia Bàu Trắng và hệ thống đồi cát đặc trưng. Đồng thời, hình thành các sản phẩm du lịch cao cấp, gồm: nghỉ dưỡng, thể thao biển, vui chơi giải trí, sinh thái và thương mại, dịch vụ.

Định hướng này mở ra cơ hội để Hòa Thắng phát triển đồng bộ hơn các dịch vụ du lịch, thương mại và lưu trú. Các tuyến ĐT 715, ĐT 716, ĐT 716B, đường ven biển cùng những trục kết nối Cảng hàng không Phan Thiết được xác định là những hành lang quan trọng để mở rộng khả năng tiếp cận điểm đến. Cùng với đó hình thành các không gian công cộng ven biển, cơ sở lưu trú, khu du lịch cộng đồng, công viên chuyên đề, trung tâm thương mại, phố đi bộ và chợ đêm, góp phần đa dạng hóa hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng và mua sắm.

Thắng cảnh Bàu Trắng. Ảnh: Ngọc Lân

Đối với người dân, đây cũng là cơ hội mở rộng sinh kế ngoài nghề biển và sản xuất nông nghiệp. Những hộ gia đình có thể tham gia cung cấp dịch vụ ăn uống, bán đặc sản, hướng dẫn trải nghiệm, phát triển sản phẩm địa phương, tổ chức hoạt động du lịch quy mô nhỏ… Khi các dịch vụ được kết nối thành chuỗi, nguồn thu từ du lịch sẽ có điều kiện lan tỏa rộng hơn, thay vì chỉ tập trung tại một số điểm tham quan.

Ông Nguyễn Công Lý, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng cho biết: “Địa phương định hướng phát triển theo mô hình đô thị du lịch biển chất lượng cao, trên cơ sở khai thác đồng bộ các tiềm năng, lợi thế sẵn có. Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết giữa du lịch với các ngành kinh tế khác, Hòa Thắng hướng đến xây dựng diện mạo đô thị hiện đại, phát huy bản sắc địa phương, từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới ở phía Đông tỉnh”.

Mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch tại xã Hòa Thắng

Từ một vùng đất từng được xem là khó khăn, Hòa Thắng đang có điều kiện để chuyển mình nhờ lợi thế thiên nhiên và vị trí trong không gian phát triển của Khu du lịch quốc gia Mũi Né. Khi cảnh quan được gìn giữ, dịch vụ được đầu tư và sinh kế được quan tâm, vùng đất cát ven biển này sẽ có cơ hội khẳng định sức hút riêng, đóng góp vào sự phát triển du lịch bền vững của Lâm Đồng.

Hòa Thắng với lợi thế nổi bật, có quỹ đất rộng, có điều kiện thuận lợi phát triển du lịch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao. Do đó, xã Hòa Thắng sẽ là cực tăng trưởng quan trọng của phía Đông Lâm Đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đánh giá tại Lễ công bố Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu khu vực Hòa Thắng