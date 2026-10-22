Hòa Thắng định hướng phát triển đô thị du lịch biển chất lượng cao

Một góc danh thắng quốc gia Bàu Trắng.

Xã Hòa Thắng có diện tích tự nhiên hơn 328 km² và dân số trên 11.500 người, được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ xã Hòa Thắng và xã Hồng Phong trước đây.

Theo quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, đã được tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tháng 11/2025, Hòa Thắng nằm trong vùng lõi, cùng với phường Mũi Né, giữ vai trò quan trọng trong định hướng mở rộng không gian du lịch khu vực.

Theo quy hoạch, khu vực Hòa Thắng thuộc phân khu 2, quy mô khoảng 7.130 ha, định hướng phát triển đô thị du lịch biển chất lượng cao gắn với bảo tồn, phát huy giá trị danh thắng quốc gia Bàu Trắng và hệ thống đồi cát đặc trưng. Đồng thời, hình thành các tổ hợp dịch vụ, du lịch đa chức năng kết hợp nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí, sinh thái nông nghiệp, dịch vụ - thương mại. Trong đó, du lịch thể thao biển cao cấp, trường đua công thức 1 (F1), sân golf, thể thao gắn với địa hình cát... được xác định là những loại hình chủ đạo.

Du khách trải nghiệm chạy xe địa hình trên triền cát ở Hòa Thắng.

Định hướng này mở ra cơ hội để Hòa Thắng phát triển đồng bộ hơn các dịch vụ du lịch, thương mại và lưu trú. Các tuyến ĐT 715, ĐT 716, ĐT 716B, đường ven biển cùng những trục đường kết nối cảng hàng không Phan Thiết được xác định là những hành lang quan trọng để mở rộng khả năng tiếp cận điểm đến. Cùng với đó, hình thành các không gian công cộng ven biển, cơ sở lưu trú, khu du lịch cộng đồng, công viên chuyên đề, trung tâm thương mại, phố đi bộ và chợ đêm…, góp phần đa dạng hóa hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng và mua sắm.

Theo các chuyên gia du lịch, sau khi mở rộng không gian hành chính, Hòa Thắng không chỉ sở hữu vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên, nhịp sống bình dị của làng chài Hồng Chính… mà còn là “cửa ngõ” kết nối và mở rộng không gian du lịch biển của Lâm Đồng.

Hòa Thắng được biết đến bởi vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên.

“Không chỉ sở hữu cảnh quan độc đáo, địa phương còn có bờ biển dài, 2 hồ nước ngọt tự nhiên và tiềm năng lớn phát triển năng lượng, tạo nền tảng cho định hướng phát triển đô thị du lịch biển. Đây được xem là cơ sở để phát triển những loại hình du lịch đặc sắc, có sự kết hợp giữa khám phá thiên nhiên, tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm đời sống cư dân ven biển”, ông Trần Lê Bảo Châu - Chủ tịch Diễn đàn doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ Việt Nam (VTF) chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Công Lý - Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng cho biết, địa phương định hướng phát triển theo mô hình đô thị du lịch biển chất lượng cao, trên cơ sở khai thác đồng bộ các tiềm năng, lợi thế sẵn có. Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết giữa du lịch với các ngành kinh tế khác, xã Hòa Thắng hướng đến xây dựng diện mạo đô thị hiện đại, phát huy bản sắc địa phương, từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới ở phía Đông tỉnh Lâm Đồng.

Apec Mandala Wyndham Mũi Né -một trong những condotel 5 sao quốc tế -nằm trên địa bàn xã Hòa Thắng.

Để đạt được mục tiêu trên, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng khẳng định địa phương sẵn sàng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đủ tiềm lực tài chính, có nhu cầu đầu tư trong các lĩnh vực theo quy hoạch đã được phê duyệt. “Địa phương cam kết sẽ quản lý chặt quy hoạch, công khai thông tin, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và đồng hành cùng doanh nghiệp để triển khai các dự án đúng định hướng phát triển”, ông Lý nói.