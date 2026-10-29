Hóa thạch trong nhà máy gạch hé lộ loài khủng long mới

Theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Anh, loài khủng long mới được đặt tên là Paludohadros proudlovii, thuộc nhóm khủng long ăn thực vật nổi tiếng với những chiếc gai nhọn ở ngón cái.

Hóa thạch của loài này được phát hiện vào năm 2001 tại một xưởng sản xuất gạch và ngói ở hạt Surrey, miền nam nước Anh. Sau đó, chúng được chuyển đến Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên để lưu giữ và nghiên cứu.

Hình ảnh phục dựng loài khủng long ăn cỏ Paludohadros proudlovii. Ảnh: CC BY 4.0

Ban đầu, các nhà khoa học cho rằng những hóa thạch này thuộc một trong các loài khủng long đã được biết đến. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra và so sánh kỹ hơn, họ phát hiện những đặc điểm khác biệt, đủ để xác định đây là một loài hoàn toàn mới.

Loài khủng long này từng sinh sống vào đầu kỷ Phấn trắng, khoảng 125 triệu năm trước, khi miền nam nước Anh còn là vùng đất ngập nước rộng lớn với nhiều đầm lầy và bùn đất. Chính môi trường sống này đã góp phần tạo nên tên gọi của nó, bắt nguồn từ một từ tiếng Latin có nghĩa là "đầm lầy".

Theo các nhà nghiên cứu, cá thể khủng long được phát hiện dài khoảng 5 m, nặng từ 1,5 đến 2 tấn, có kích thước tương đương một con tê giác.

Tuy nhiên, những phân tích về xương cho thấy con vật có thể chưa trưởng thành hoàn toàn khi chết. Các nhà khoa học nhận định nếu sống đến tuổi trưởng thành, kích thước của nó có thể lớn gấp đôi.

Đáng chú ý, hóa thạch của loài khủng long ăn cỏ này được tìm thấy cách vị trí phát hiện một loài khủng long ăn thịt lớn chỉ khoảng 100 mét.

Loài ăn thịt đó thường được biết đến với tập tính săn cá, nhưng các nghiên cứu trước đây cho thấy trong dạ dày của nó từng có phần còn lại của một con khủng long ăn thực vật non.

Điều này khiến các nhà khoa học đặt ra giả thuyết rằng loài khủng long ăn thịt có thể từng săn bắt hoặc ăn xác những con khủng long non thuộc loài mới được phát hiện. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng để khẳng định điều này.