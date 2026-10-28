Hóa thạch khủng long Nanotyrannus được bán với giá 47,3 triệu USD

Bộ xương của “Jodi”, một con Nanotyrannus từng sống cùng khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex (T. rex), được trưng bày tại Sotheby’s . Ảnh minh họa: theguardian.com

Nhà đấu giá Sotheby's cho biết bộ hóa thạch có biệt danh "Jodi" được bán với mức giá cao gấp nhiều lần so với ước tính ban đầu vào khoảng 6-9 triệu USD. Người mua giấu tên đã vượt qua 5 đối thủ tham gia đấu giá trực tuyến và qua điện thoại trong phiên đấu giá kéo dài khoảng 12 phút.

Hiện chỉ có 3 bộ hóa thạch Nanotyrannus được biết đến trên thế giới. Bộ xương "Jodi" cao khoảng 2 m, dài gần 6 m và được đánh giá còn bảo tồn gần 70% cấu trúc ban đầu. Hóa thạch được phát hiện năm 2019 trên trang trại của bà Jodi Pierson tại bang Montana và được đặt theo tên người phát hiện.

Theo các nhà khoa học, Nanotyrannus có kích thước bằng khoảng một nửa T. rex trưởng thành và từng sống cùng thời với loài khủng long này trong kỷ Phấn Trắng, cách đây khoảng 67 triệu năm. So với T. rex, Nanotyrannus có chi trước dài hơn, móng vuốt lớn hơn và răng mảnh, sắc hơn.

Nghiên cứu công bố năm ngoái xác nhận Nanotyrannus là một chi khủng long riêng biệt, chấm dứt nhiều thập niên tranh luận về việc liệu đây có phải chỉ là cá thể T. rex chưa trưởng thành hay không.

Tuy nhiên, thương vụ cũng làm dấy lên tranh luận trong giới khoa học. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng những hóa thạch có giá trị đặc biệt như "Jodi" nên được lưu giữ tại bảo tàng hoặc các cơ sở nghiên cứu để phục vụ công tác khoa học và tạo điều kiện cho công chúng tiếp cận, thay vì thuộc sở hữu tư nhân.