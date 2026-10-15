Hóa thạch bị lãng quên suốt 100 năm hé lộ loài khủng long ăn thịt bí ẩn

Loài khủng long này được đặt tên là Invictibellatrix amberina, thuộc nhóm Megaraptoran, những kẻ săn mồi nổi tiếng với cánh tay khỏe và móng vuốt khổng lồ.

Hình minh họa loài khủng long ăn thịt Invictibellatrix amberina, từng sinh sống cách đây khoảng 120 triệu năm tại khu vực ngày nay là đảo Wight, Anh. Ảnh: Sergey Krasovskiy và Pedro Salas

Dựa trên các loài có họ hàng gần, các nhà nghiên cứu ước tính Invictibellatrix dài khoảng 4,8 m và có thể sở hữu lớp lông tơ mảnh bao phủ cơ thể.

Khác với khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex (T. rex), vốn sử dụng bộ hàm cực khỏe để tấn công con mồi, Megaraptoran có đầu tương đối nhỏ, cánh tay dài và những móng vuốt sắc nhọn. Các nhà khoa học cho rằng chúng có thể chạy nhanh, dùng móng vuốt để tóm giữ và xé xác con mồi.

Với kích thước không quá lớn, Invictibellatrix có thể chủ yếu săn những động vật nhỏ như thú có vú, bò sát và khủng long con. Trong khi đó, các loài Megaraptoran lớn hơn có khả năng săn cả những con khủng long ăn thực vật cỡ lớn.

Điều đặc biệt là hóa thạch giúp xác định loài khủng long này đã được phát hiện cách đây khoảng một thế kỷ và được Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London mua lại vào năm 1924. Tuy nhiên, nó nằm trong ngăn kéo lưu trữ suốt nhiều thập kỷ mà không được chú ý nghiên cứu kỹ.

Chỉ đến vài năm gần đây, các nhà khoa học mới xem xét lại mẫu vật và nhận ra tầm quan trọng của nó.

Phát hiện này đặc biệt có ý nghĩa bởi đây là bằng chứng hóa thạch đầu tiên được xác định của nhóm Megaraptoran tại châu Âu. Trước đó, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy hóa thạch của nhóm khủng long này ở những khu vực khác nhưng vẫn chưa hiểu rõ chúng phân bố khắp thế giới bằng cách nào.

Một giả thuyết cho rằng Megaraptoran có nguồn gốc từ châu Á, sau đó di cư qua châu Âu, châu Phi và đến Nam Mỹ. Hóa thạch mới có thể giúp làm sáng tỏ hành trình tiến hóa của nhóm khủng long ăn thịt bí ẩn này.