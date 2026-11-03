Hóa thạch 17 triệu năm tuổi làm lung lay giả thuyết về nguồn gốc loài vượn

Hóa thạch được tìm thấy tại vùng sa mạc Wadi Moghra, miền bắc Ai Cập, trong các cuộc khảo sát năm 2023 và 2024. Các nhà khoa học xác định đây là một loài vượn cổ chưa từng được biết đến, đặt tên là Masripithecus moghraensis.

Hình ảnh phục dựng loài vượn cổ Masripithecus moghraensis do họa sĩ Mauricio Antón thực hiện. Ảnh: Giáo sư Hesham Sallam

Trước đây, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tổ tiên của các loài vượn hiện đại chủ yếu xuất hiện ở Đông Phi. Tuy nhiên, hóa thạch mới cho thấy chúng có thể đã sinh sống tại Bắc Phi từ hàng triệu năm trước.

Dù chỉ còn phần hàm dưới, hóa thạch vẫn giúp các nhà khoa học tìm hiểu về đặc điểm và thức ăn của loài vượn cổ này. Với bộ hàm khỏe và những chiếc răng lớn, chúng có thể ăn trái cây, các loại hạt và nhiều loại thức ăn cứng khác.

Sau khi so sánh hóa thạch với các loài vượn cổ và vượn hiện đại, nhóm nghiên cứu phát hiện loài mới có nhiều đặc điểm gần với nhóm vượn còn tồn tại ngày nay.

Đáng chú ý, các nhà khoa học cho rằng Bắc Phi và Trung Đông có thể từng là nơi sinh sống của tổ tiên chung của các loài vượn hiện đại, bao gồm đười ươi, khỉ đột, tinh tinh và con người.

Khoảng 17-18 triệu năm trước, những thay đổi về địa hình và mực nước biển có thể đã tạo ra các tuyến đường nối châu Phi với châu Á, giúp các loài vượn cổ di chuyển và mở rộng nơi sinh sống.

Các nhà nghiên cứu nhận định phát hiện này là bằng chứng quan trọng, nhưng vẫn cần tìm thêm hóa thạch để xác định chính xác nguồn gốc của các loài vượn ngày nay.