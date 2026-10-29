Văn hóaNghệ thuật

'Họa sỹ nông dân' tại Trung Quốc lan tỏa sắc màu văn hóa địa phương

Những năm gần đây, huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, đã thúc đẩy phát triển dòng tranh nghệ thuật địa phương thông qua việc tổ chức các lớp đào tạo hội họa, xây dựng nền tảng giao dịch bản quyền.

Báo VietnamPlus
Gốc
Tác phẩm của các "họa sỹ nông dân" trên tường nhà ở huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tác phẩm của các "họa sỹ nông dân" trên tường nhà ở huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tranh vẽ của các "họa sỹ nông dân" được trưng bày tại huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tranh vẽ của các "họa sỹ nông dân" được trưng bày tại huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các "họa sỹ nông dân" vẽ tranh tại huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các "họa sỹ nông dân" vẽ tranh tại huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các "họa sỹ nông dân" vẽ tranh tại huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các "họa sỹ nông dân" vẽ tranh tại huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tranh vẽ của các "họa sỹ nông dân" được trưng bày tại huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tranh vẽ của các "họa sỹ nông dân" được trưng bày tại huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tác phẩm của các "họa sỹ nông dân" được trưng bày tại huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tác phẩm của các "họa sỹ nông dân" được trưng bày tại huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tác phẩm của các "họa sỹ nông dân" trên tường nhà ở huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tác phẩm của các "họa sỹ nông dân" trên tường nhà ở huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/hoa-sy-nong-dan-tai-trung-quoc-lan-toa-sac-mau-van-hoa-dia-phuong-post1144922.vnp