'Họa sỹ nông dân' tại Trung Quốc lan tỏa sắc màu văn hóa địa phương

Tác phẩm của các "họa sỹ nông dân" trên tường nhà ở huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tranh vẽ của các "họa sỹ nông dân" được trưng bày tại huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các "họa sỹ nông dân" vẽ tranh tại huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các "họa sỹ nông dân" vẽ tranh tại huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tranh vẽ của các "họa sỹ nông dân" được trưng bày tại huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tác phẩm của các "họa sỹ nông dân" được trưng bày tại huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tác phẩm của các "họa sỹ nông dân" trên tường nhà ở huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)