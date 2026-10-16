Họa sỹ Đào Quốc Huy được bầu làm Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X

Với chủ đề: "Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và phát triển, xây dựng nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên mới", Đại hội tổng kết, đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ khóa X.

Họa sỹ Đào Quốc Huy, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026 - 2031, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phương Lan - TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: Mỹ thuật là một trong những loại hình nghệ thuật hiện diện lâu bền nhất trong đời sống tinh thần của dân tộc. Từ những đường nét, hoa văn trên trống đồng, trên đình, chùa, bia đá, tượng cổ; từ tranh dân gian, nghệ thuật điêu khắc truyền thống cho đến hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng và nghệ thuật đương đại hôm nay, mỗi thời đại đều để lại diện mạo tinh thần của mình bằng hình khối, đường nét và sắc màu. Mỹ thuật không chỉ làm đẹp cho cuộc sống; mỹ thuật còn tạo nên ký ức, bản sắc và diện mạo văn hóa của một quốc gia.

Trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nhiều thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc Việt Nam đã sống giữa nhân dân, đi cùng đất nước, đem tài năng và trái tim của người nghệ sĩ để ghi lại những năm tháng không thể nào quên. Từ hiện thực ấy, nhiều tác phẩm đã sống cùng năm tháng, trở thành những dấu ấn nghệ thuật bền sâu trong ký ức của nhiều thế hệ. Truyền thống đó chính là hành trang rất quý để đội ngũ họa sĩ Việt Nam hôm nay bước vào một chặng đường mới.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân, Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Hội Mỹ thuật Việt Nam diễn ra khi đất nước đang bước vào một thời kỳ phát triển mới với những chuyển động hết sức mạnh mẽ. Không gian sáng tạo đang rộng mở hơn, phương thức sáng tạo đang thay đổi nhanh chóng; khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và những loại hình nghệ thuật mới đang làm thay đổi cả cách người nghệ sĩ sáng tác, công bố tác phẩm và tiếp cận công chúng. Trước yêu cầu đó, Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn cả về tổ chức, phương thức hoạt động và chất lượng chuyên môn. Trong đó, cần tiếp tục đặt chất lượng tác phẩm và tài năng nghệ sĩ ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động Hội; tạo điều kiện để văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn đời sống, phát huy năng lực sáng tạo, có thêm những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh được tâm hồn, bản lĩnh và khát vọng của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Hội cần quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho lực lượng nghệ sĩ trẻ phát triển; khuyến khích những tìm tòi, thể nghiệm mới trên nền tảng bản sắc văn hóa dân tộc, trình độ nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác lý luận, phê bình, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, sáng tác, trưng bày, lưu trữ và quảng bá tác phẩm, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận công chúng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội. Hội cũng cần tiếp tục mở rộng không gian phát triển của mỹ thuật trong đời sống xã hội, tăng cường giao lưu và hội nhập quốc tế; phát huy tiềm năng của mỹ thuật trong phát triển công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và góp phần nâng cao sức mạnh mềm của văn hóa dân tộc.

Với truyền thống của Hội, với tài năng của đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc, các nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình mỹ thuật trong cả nước và với tinh thần đoàn kết - dân chủ - sáng tạo - phát triển, Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tập hợp rộng rãi đội ngũ, khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo và có thêm nhiều đóng góp quan trọng cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Phương Lan - TTXVN

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ khóa IX, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động sáng tác, triển lãm và quảng bá tác phẩm hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 cùng nhiều sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng khác. Thông qua các hoạt động này, đội ngũ hội viên đã có thêm điều kiện phản ánh sinh động công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đời sống đương đại của đất nước bằng ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khẳng định vai trò của mỹ thuật trong đời sống văn hóa xã hội.

Họa sĩ Đào Quốc Huy, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X khẳng định: Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức đoàn kết, dân chủ, chuyên nghiệp, phát huy vai trò cầu nối giữa đội ngũ nghệ sĩ với đời sống xã hội; chú trọng phát triển nền mỹ thuật Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, có chiều sâu tư tưởng, chất lượng nghệ thuật và sức sáng tạo; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, tạo điều kiện để các thế hệ nghệ sĩ kế thừa và phát huy giá trị truyền thống, tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới. Cùng với việc nâng cao chất lượng các trại sáng tác, triển lãm và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, Hội đẩy mạnh đưa mỹ thuật đến gần hơn với công chúng thông qua các không gian công cộng, trường học và thiết chế văn hóa. Đặc biệt, trước yêu cầu của chuyển đổi số và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, Hội chú trọng số hóa, quảng bá tác giả, tác phẩm, bảo vệ quyền tác giả, quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ, góp phần xây dựng thị trường mỹ thuật chuyên nghiệp, minh bạch, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.