Hoa sữa phủ trắng đường TP HCM, người say hương, người 'chạy trốn'

Tháng 10, những hàng hoa sữa trên nhiều tuyến đường ở TP HCM bắt đầu vào mùa nở rộ, mang sắc trắng ngà điểm xuyết giữa những tán lá xanh.

Tại đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Tân, hàng chục cây hoa sữa đang trổ hoa, tỏa hương dọc hai bên đường.

Vẻ đẹp mộng mơ của những cánh hoa sữa. Loại hoa đặc trưng của Hà Nội đang vào mùa khoe sắc ở Phương Nam.

Những chùm hoa sữa nhỏ li ti mọc dày trên cành, nổi bật giữa nền lá xanh khi bước vào mùa nở rộ.

Tại các tuyến đường nội khu Trung tâm hành chính phường Dĩ An, hoa sữa được trồng với mật độ dày.

Nhiều cây lâu năm có đường kính thân khoảng 40-60cm, tán rộng, phủ bóng hai bên đường.

Những tán hoa sữa nối tiếp nhau, tạo điểm nhấn cảnh quan và mang đến bóng mát cho người dân sinh sống, làm việc quanh khu vực.

Hoa sữa thường nở từ khoảng tháng 8 đến tháng 12, tùy điều kiện thời tiết và từng khu vực. Tháng 10 là thời điểm nhiều cây bước vào giai đoạn nở rộ.

Những chùm hoa trắng ngà nổi bật giữa tán lá xanh. Khi hoa nở nhiều, hương thơm đặc trưng có thể lan xa theo chiều gió.

Với những người từng học tập, sinh sống tại Hà Nội, hương hoa sữa ở TP HCM gợi nhớ những con phố mùa thu và nhiều kỷ niệm thân thuộc.

Chị Phương Thanh, người dân sống ở phường Dĩ An (TP HCM) cho biết, mỗi khi chạy xe trên đường vào sáng sớm, hương hoa sữa thoáng qua chị lại nhớ về quãng thời gian ở Hà Nội.

“Hương thơm thoang thoảng tạo cảm giác thích thú và có cảm giác như sống chậm lại”, chị Thanh chia sẻ.

Trái với những người yêu thích hương hoa, anh Lê Tân, cho biết mùi hương nồng vào chiều tối khiến gia đình cảm thấy khó chịu. Mỗi khi chạy xe qua khu vực có cây hoa sữa anh phải bịt mũi, phóng xe nhanh. “Tôi bị viêm mũi dị ứng nên mùi hương hoa này rất khó chịu”, anh Tân nói.

Hoa sữa là loài hoa gây nhiều ý kiến trái chiều, người thích mùi hương đặc trưng, người lại cho rằng quá nồng, nhất là khi hoa nở rộ.