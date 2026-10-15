Hoa sữa nồng nặc, Hà Nội yêu cầu dịch chuyển bớt cây

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn gửi Sở Xây dựng về việc rà soát, điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên các tuyến phố, khu dân cư nhằm cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe người dân.

Văn bản nêu rõ, hoa sữa là một trong những nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội, góp phần tạo nên bản sắc đô thị. Tuy nhiên, tại một số tuyến phố, việc trồng cây với mật độ dày, tập trung đã gây mùi hương quá nồng vào mùa hoa nở, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và chất lượng môi trường sống của người dân.

Để xử lý tình trạng hoa sữa gây ảnh hưởng trong mùa hoa nở năm nay, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng giao Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra thực địa, ưu tiên các khu vực đông dân cư, gần nhà ở, trường học, bệnh viện hoặc nhận nhiều phản ánh.

Các đơn vị nghiên cứu cắt tỉa chùm hoa tại những vị trí cần thiết, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn, không ảnh hưởng đến sinh trưởng và an toàn của cây. Đặc biệt nghiêm cấm phun hóa chất hoặc can thiệp thô bạo gây hại sức khỏe người dân, cảnh quan đô thị.

Về giải pháp căn cơ, lâu dài, các địa phương phải thống kê toàn diện số lượng, vị trí, khoảng cách trồng và mức độ ảnh hưởng của cây hoa sữa trên từng tuyến phố. Từ dữ liệu thực tế, các đơn vị lập đề xuất bứng chuyển bớt cây tại nơi quá dày sang các khu vực có không gian mở, bảo đảm khoảng cách an toàn với nhà dân. Tại các vị trí đã di dời, thành phố sẽ nghiên cứu trồng thay thế bằng các giống cây bóng mát phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng theo định hướng phát triển cây xanh đô thị được phê duyệt tháng 9...

Những ngày qua, người dân tại một chung cư trên địa bàn phường Định Công, Hà Nội liên tục phàn nàn về mùi hoa sữa trong khuôn viên tòa nhà quá nồng, gây đau đầu, khó chịu.

Trước những phản ánh của cư dân và nhân viên bảo vệ, tối 13/10, ban quản lý tòa chung cư đã chỉ đạo tổ bảo vệ nối vòi cứu hỏa của chung cư từ khu vực bể chứa nước, phun trực tiếp lên hàng cây hoa sữa trồng trước sảnh tòa nhà.

Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa. Đây là một trong những loài cây đặc trưng của Hà Nội, được trồng phổ biến trên nhiều tuyến phố, khu đô thị.

Theo thống kê trong đề án “Quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước”, trục Kim Mã – Xuân Thủy – Hồ Tùng Mậu – Cầu Diễn (Quốc lộ 32) hiện có 670 cây hoa sữa.

Vành đai 1 có 481 cây hoa sữa; Vành đai 2,5 có 272 cây. Trục Văn Cao – Liễu Giai – Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long có 350 cây, còn tuyến Kim Ngưu – Tam Trinh có 29 cây...

Theo chuyên gia Trung tâm Dị ứng miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Bạch Mai, hoa sữa có thể gây dị ứng, kích thích đường thở ở một số người nhạy cảm. Tác nhân gây dị ứng không phải mùi hương mà là phấn hoa sữa. Loài cây này thụ phấn nhờ gió, phát tán nhiều hạt phấn, có thể khiến người tiếp xúc xuất hiện các triệu chứng như hắt hơi liên tục, chảy nước mũi, ngạt mũi, ngứa mắt, chảy nước mắt, thậm chí khó thở.

Các biểu hiện này thường liên quan đến viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc dị ứng theo mùa. Dù không đe dọa tính mạng trong đa số trường hợp, tình trạng này có thể gây khó chịu, ảnh hưởng đến chất lượng sống, công việc và học tập.

Chuyên gia khuyến cáo, người có cơ địa dị ứng nên hạn chế hoạt động ngoài trời khi phấn hoa phát tán nhiều, đóng cửa sổ, sử dụng máy lọc không khí và đeo kính râm khi ra ngoài. Sau khi về nhà, nên tắm, thay và giặt quần áo để loại bỏ phấn hoa để bảo đảm sức khỏe.