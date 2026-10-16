Hoa sữa nở rộ ở TPHCM, người thích thú kẻ ngán ngẩm than trời

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Những ngày giữa tháng 10, nhiều tuyến đường ở TPHCM bước vào mùa hoa sữa nở rộ. Tại đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Tân, những hàng cây trồng dọc dải phân cách và vỉa hè đồng loạt bung nở, phủ những chùm hoa trắng ngà lên tán lá.

Tại các tuyến đường nội khu Trung tâm hành chính phường Dĩ An, hoa sữa được trồng với mật độ dày. Nhiều cây lâu năm có đường kính thân khoảng 40-60cm, tán rộng, phủ bóng hai bên đường.

Các tán cây đan vào nhau, tạo thành những vòm xanh điểm đầy hoa trắng ngà. Vào mùa nở rộ, những chùm hoa nhỏ li ti nổi bật trên nền lá, mang đến diện mạo khác biệt cho các tuyến đường.

Nhìn từ dưới tán cây, từng chùm hoa dày đặc vươn lên đón nắng.

Những cánh hoa rụng xuống gốc cây, mép đường, phủ một lớp mỏng màu vàng nhạt.

Mùa hoa sữa thu hút một số người đi đường dừng lại chụp ảnh.

Anh Thanh Hùng, 32 tuổi, ngụ Thủ Đức, cho biết mỗi năm vào mùa hoa sữa, anh thường cảm thấy dễ chịu khi đi qua khu vực Trung tâm hành chính Dĩ An.

“Đi qua các tuyến đường này thấy rất thoải mái. Hương hoa thoang thoảng theo gió làm bớt đi cảm giác chật chội, xô bồ của phố thị”, anh nói.

Tuy nhiên, bên cạnh vẻ lãng mạn, mùi hương hoa sữa cũng khiến nhiều người sống và làm việc gần các hàng cây cảm thấy khó chịu. Theo người dân, cây được trồng với mật độ dày, khi đồng loạt nở rộ, hương hoa trở nên nồng nặc, nhất là lúc trời nắng nóng hoặc chiều tối ít gió.

Chị Hoài Phương, 37 tuổi, kinh doanh gần khu hành chính Dĩ An, cho biết hương hoa ban đầu khá dễ chịu nhưng trở nên nồng nặc khi cây đồng loạt nở rộ.

“Ban đêm, dù đóng kín cửa vẫn ngửi thấy mùi hoa nồng nặc. Nhà có người già và trẻ em, đôi lúc bị nhức đầu, buồn nôn, rất ngột ngạt”, chị Phương nói.

Theo người dân, tình trạng này ảnh hưởng đến sinh hoạt, đặc biệt với những hộ ở sát các hàng cây. Một số người kiến nghị cơ quan chức năng xem xét tỉa cành, điều chỉnh mật độ hoặc thay thế những cây trồng quá gần nhà dân bằng các loại cây đô thị phù hợp hơn.