Hoa sữa nở rộ ở TP Hồ Chí Minh: Người mê mẩn, người e ngại

Nhiều con đường ở TP Hồ Chí Minh được trồng cây hoa sữa.

Hoa sữa có kích thước nhỏ, màu trắng ngà.

Hoa sữa đang vào mùa nở rộ, với những chùm hoa trắng ngà phủ kín tán lá.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, hoa sữa được trồng trên nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh như Nguyễn Lương Bằng (khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Mỹ), đường số 7 (Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Tân), Nguyễn Thị Minh Khai (phường Sài Gòn), Cộng Hòa (phường Bảy Hiền), khu vực trung tâm hành chính phường Dĩ An...

Hàng chục cây hoa sữa được trồng tại khu vực trung tâm hành chính phường Dĩ An.

Tại đường số 7 (Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Tân) và khu vực trung tâm hành chính phường Dĩ An, hàng chục cây hoa sữa được trồng ven đường đang vào mùa nở hoa. Hoa có kích thước nhỏ, màu trắng ngà, mọc thành từng chùm dày đặc trên cành, nổi bật giữa tán lá xanh.

Hoa sữa có tên khoa học Alstonia scholaris, là loài cây thân gỗ thường xanh, được nhiều người biết đến bởi hương thơm đặc trưng mỗi mùa hoa nở.

Người dân lưu thông dưới hàng cây hoa sữa trên đường số 7 (Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Tân).

Mùi hương hoa sữa thu hút nhiều loại ong tìm đến.

Anh Nguyễn Văn Cường (ngụ xã Vĩnh Lộc) chia sẻ: “Ban ngày đi làm ngang qua tuyến đường có hàng cây hoa sữa từ xa đã ngửi thấy mùi thơm. Tôi thấy mùi hoa sữa cũng không đến nỗi khó chịu, hương thơm tỏa ra khắp tuyến đường nên tôi cũng rất thích”.

Theo một số người dân sống gần khu vực có hàng cây hoa sữa, vào buổi sáng, mùi hương còn thoang thoảng nhưng đến chiều tối thường nồng hơn khi hoa nở rộ. Với người đi đường, mùi hương có thể không gây nhiều ảnh hưởng, nhưng đối với những hộ dân sinh sống gần hàng cây, việc tiếp xúc với mùi hương trong thời gian dài đôi khi gây cảm giác khó chịu.

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Một hàng cây hoa sữa bung nở, phủ những chùm hoa trắng ngà tạo nên khung cảnh khác biệt trong những ngày tháng 10.

Mưu sinh bằng nghề bán hàng trên tuyến đường số 7, ông Nguyễn Thành Dư cho biết hàng cây hoa sữa đã có từ khi ông ra đây buôn bán khoảng 10 năm trước. Theo ông, những hàng cây này góp phần tạo cảnh quan đô thị, mang lại bóng mát, giúp môi trường xanh, sạch, đẹp hơn. Hàng ngày, nhiều người đi đường dừng lại chụp ảnh bên những cây hoa sữa đang nở rộ.

Người đi đường thích thú dừng lại chụp hình những cây hoa sữa đang bung nở.

Ông Dư nhận xét, hoa sữa thường nở rộ vào mùa này nhưng mưa nhiều những ngày qua khiến hoa không đẹp như khi trời nắng. Mùi hương hoa cũng dễ chịu, tuy nhiên một số người có thể cảm thấy khó chịu hoặc dị ứng khi tiếp xúc với mùi hương trong thời gian dài.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Phước, công nhân phát quang cây cỏ, cho biết thường tranh thủ nghỉ ngơi dưới tán cây hoa sữa trong những ngày nắng nóng. “Ban ngày mùi hoa sữa nhẹ hơn, còn ban đêm mùi nồng khi hoa nở đồng loạt”, ông Phước chia sẻ.

Nhóm công nhân phát cỏ ngồi tránh nắng dưới hàng cây hoa sữa.

Ông Nguyễn Văn Phước chỉ tay về hướng những bông hoa sữa đang bung nở.

Theo ông Phước, bóng mát từ hàng cây giúp người lao động có chỗ nghỉ chân sau những giờ làm việc ngoài trời. Ông cũng yêu thích mùi hương hoa sữa và cho rằng những hàng cây đang mùa nở hoa góp phần tạo cảnh quan đẹp, giúp đường phố thêm xanh mát.