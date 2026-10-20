Hoa sữa không nằm trong 18 loại cây bị cấm trồng tại Hà Nội

Theo Quyết định 143 mới về quản lý công viên, cây xanh và mặt nước, hoa sữa không nằm trong danh mục 18 loài cây cấm trồng tại Hà Nội. Đây là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng xanh, tối ưu hóa quản lý cây xanh đô thị và cây bóng mát, đồng thời chú trọng an toàn đô thị và bảo tồn cây xanh mang bản sắc văn hóa thủ đô.

Hà Nội vừa ban hành quy định mới về quản lý cây xanh đô thị, trong đó làm rõ danh mục cây cấm trồng và số phận của cây hoa sữa . Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố đã ký ban hành Quyết định 143 về quản lý công viên, cây xanh và mặt nước. Văn bản này có hiệu lực từ ngày 22/10, thay thế cho quy định cũ từ năm 2023. Quy định mới giúp tối ưu hóa hạ tầng xanh, nâng cao an toàn đô thị và phục vụ mục tiêu bảo tồn cây xanh lâu năm phát triển bền vững.

Thành phố đang chuyển từ tư duy trồng cây đơn thuần sang quản trị hạ tầng sinh thái cốt lõi. Thủ đô hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 12.100 ha đất cây xanh. Trong đó bao gồm 8.600 ha cây xanh công cộng. Chỉ tiêu diện tích xanh kỳ vọng đạt trên 10 m²/người. Không gian xanh phải dễ tiếp cận, an toàn cho mọi người dân.

Khi danh mục các loài cây bị cấm được công bố, dư luận đặc biệt quan tâm đến cây hoa sữa. Đây là loài cây bóng mát đặc trưng nhưng thường gây tranh luận vì mùi hương quá nồng. Theo số liệu từ Sở Xây dựng, hệ thống cây xanh hiện có một số loài chiếm số lượng rất lớn, cụ thể:

Cây sấu: Khoảng 26.400 cây (tiêu biểu trên phố Phan Đình Phùng); Cây bằng lăng: 17.500 cây; Cây phượng vĩ: 16.000 cây; Cây hoa sữa: 14.400 cây; Cây muồng: 12.500 cây; Cây xà cừ: Khoảng 10.400 cây.

Bên cạnh đó, thành phố có hơn 3.500 cây không phù hợp như dâu da, vông, dướn g , trứng cá. Những loài này chịu bão kém, dễ gây mất an toàn vào mùa mưa bão.

Quyết định 143 phân định rất rõ ràng các danh mục cây xanh đô thị:

Danh mục 33 loài cây được trồng trên đường phố: Gồm sấu, sao đen, bằng lăng, phượng vĩ, bàng lá nhỏ...

Danh mục 18 loài cây thủy sinh: Gồm bụt mọc, gáo trắng, tràm gió, si, lộc vừng, súng, sen...

Hoa sữa – loài cây gắn liền với ký ức lãng mạn nhưng cũng đầy tranh cãi của thủ đô – vừa chính thức được xác nhận không thuộc danh mục bị cấm trồng tại Hà Nội.

Đáng chú ý, hoa sữa không thuộc danh mục khuyến khích trồng mới trên đường phố. Tuy nhiên, loài cây này hoàn toàn không nằm trong danh mục 18 loại cây cấm trồng. Thành phố không đặt ra quy định phải loại bỏ các cây hiện hữu. Điều này cho thấy góc nhìn quản lý công viên vừa thực tế, vừa tôn trọng bản sắc không gian vốn có.

Hà Nội cấm trồng mới các loại cây tiết chất độc hoặc có hoa quả mùi khó chịu. Cây có gai sắc nhọn, cành giòn dễ gãy đổ cũng bị nghiêm cấm tại vỉa hè.

Danh sách 18 loài cây bị cấm trồng bao gồm:bã đậu, bồ hòn, bồ kết, cao su, cô ca cảnh, bông gòn, lòng mức, mã tiền, me keo, ô đầu, dướng, siro, sưng Nam Bộ, tỏi độc, thông thiên, trúc đào, trứng cá và dâu da.

Các loài như trúc đào, thông thiên, mã tiền bị cấm do chứa độc tố mạnh. Các loài bồ kết, trứng cá, dâu da tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh môi trường đô thị. Đối với những cây cấm đang hiện hữu, thành phố đưa ra lộ trình xử lý rất nhân văn. Các đơn vị sẽ lập kế hoạch trồng thay thế dần chứ không chặt hạ đồng loạt. Việc dịch chuyển cây cũ phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật để đảm bảo an toàn giao thông.

Để hiện thực hóa mục tiêu bền vững, Hà Nội ban hành chế tài xử phạt nghiêm khắc với 8 hành vi vi phạm hạ tầng xanh:

1. Trồng sai chủng loại: Cố tình tự ý trồng các loài cây thuộc danh mục cấm.

2. Tự ý trồng cây trái phép: Tự ý trồng cây trên hè phố, dải phân cách khi chưa được cấp phép.

3. Tự ý can thiệp vào cây xanh: Tự ý chặt hạ, dịch chuyển hoặc đào gốc cây công cộng.

4. Xâm hại thân và gốc cây: Đóng đinh, đổ chất độc vào gốc, xây bục bệ quanh gốc cây.

5. Sử dụng cây sai mục đích: Treo biển quảng cáo, giăng dây đèn làm ảnh hưởng sinh trưởng của cây.

6. Xâm chiếm đất hành lang xanh: Lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất công viên.

7. Cản trở thực thi công vụ: Ngăn cản lực lượng chức năng trồng và chăm sóc cây xanh.

8. Buông lỏng quản lý: Thiếu trách nhiệm trong công tác bảo vệ hạ tầng xanh được giao.

Quy định mới này thiết lập kỷ cương để bảo tồn cây xanh lâu năm. Đây là hành lang pháp lý vững chắc để xây dựng một thủ đô xanh, sạch và đáng sống.