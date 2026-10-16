Hoa sữa Hà Nội sắp bị cắt tỉa: Liệu có bớt nồng nặc?

Mùa hoa sữa về mang theo những ký ức lãng mạn của mùa thu, nhưng mùi hương nồng nặc phủ khắp phố phường lại đang khiến nhiều người đau đầu. Trước những ý kiến trái chiều, phương án cắt tỉa bớt các cành hoa sữa đang được xem là giải pháp khả dĩ để trả lại bầu không khí dễ chịu cho người dân thủ đô.

Hoa sữa từ lâu đã là nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Đây là loại cây thân gỗ lớn. Cây có thể cao đến 50m. Hoa thường nở từ tháng 6 đến tháng 11.

Theo Đề án quản lý hệ thống cây xanh đô thị vừa được phê duyệt, đây là loài cây phổ biến thứ tư tại Thủ đô. Hiện thành phố có khoảng 14.400 cây hoa sữa. Số lượng này xếp sau cây sấu, bằng lăng và phượng vĩ.

Tuy nhiên, việc trồng quá dày tại nhiều tuyến phố đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm mùi hương. Hệ quả này biến nét lãng mạn vốn có thành nỗi ám ảnh của người dân. Nó cũng gây áp lực lớn lên môi trường đô thị.

Thống kê cho thấy loại cây này xuất hiện trên 561 tuyến phố. Trục Kim Mã - Cầu Diễn dẫn đầu với 670 cây. Con số này chiếm gần nửa số cây toàn tuyến. Tại khu vực nội đô cũ, các phường phía tây ghi nhận mật độ rất cao.

Cụ thể, 100% tuyến phố ở Giảng Võ có trồng loài cây này. Tỷ lệ này ở phường Láng là 12/13 tuyến. Tại quận Từ Liêm cũ, con số là 36/41 tuyến.

Đáng chú ý, thành phố có 95 tuyến phố trồng loại cây này trên vỉa hè hẹp dưới 1m. Cây nằm sát nhà dân dễ gây ảnh hưởng tiêu cực đến không gian sống.

Ghi nhận tại chung cư CT1 Bắc Linh Đàm, nhiều cây lâu năm vươn thẳng vào các tầng thấp. Khi hoa nở, mùi hương theo gió tỏa đậm đặc vào nhà. Sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại đường Trần Duy Hưng, Đào Tấn, Nguyễn Xuân Linh.

Theo chuyên gia y tế, mùi hoa quá dày sẽ gây dị ứng, đau đầu, chóng mặt. Điều này đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Trước phản ánh của người dân, ngày 14/10, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo khẩn trương rà soát xử lý. Đến ngày 15/10, Sở Xây dựng Hà Nội lên kế hoạch triển khai các biện pháp trước mắt và lâu dài. Biện pháp cấp bách trước mắt là tiến hành cắt tỉa cây xanh.

Cơ quan chức năng sẽ tập trung xử lý hợp lý các chùm hoa tại vị trí cần thiết. Việc rà soát ưu tiên khu dân cư có mật độ dày, gần nhà ở, trường học, bệnh viện.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh quy trình cắt tỉa phải tuân thủ đúng kỹ thuật. Cây phải sinh trưởng an toàn và giữ được hình dáng.

Thành phố nghiêm cấm dùng hóa chất độc hại gây ảnh hưởng đến môi trường. Các đơn vị cần chủ động giải thích để người dân đồng thuận. Đồng thời phải tiếp nhận, giải quyết kịp thời kiến nghị.

Bên cạnh đó, thành phố tính toán phương án căn cơ hơn trong giai đoạn 2026-2030. Cơ quan quản lý sẽ khảo sát toàn diện hiện trạng để phục vụ công tác quy hoạch cây xanh bền vững.

Phương án lâu dài là dịch chuyển một phần cây tại nơi quá dày sang khu vực phù hợp. Sau đó, các đơn vị sẽ thực hiện kế hoạch thay thế cây hoa sữa bằng loài cây khác phù hợp khí hậu. Ví dụ, phố Nguyễn Du sẽ lấy cây sao đen làm chủ đạo thay vì chỉ gắn liền với loài cây gây mùi nồng này.

Lộ trình thay thế sẽ thực hiện thận trọng từ 3 đến 7 năm theo nguyên tắc "trồng trước - chặt sau".

Cây non được trồng xen vào khoảng trống trước khi bỏ cây cũ. Mỗi năm, mỗi tuyến chỉ thay dưới 20% số cây. Số cây trồng bù phải ít nhất gấp 1,2 lần số cây bị chặt. Phương án này bảo đảm hài hòa giữa cải thiện không gian sống và giữ gìn nét đặc trưng của Thủ đô.