Hoa sữa bung nở khắp phố phường Hà Nội

Theo thống kê, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 14.400 cây hoa sữa phân bổ trên nhiều tuyến đường và khu đô thị. Các tuyến phố và đường tại Hà Nội ghi nhận có trồng cây hoa sữa gồm Nguyễn Du, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Trung Kính, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Quán Thánh, Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo...

Hàng hoa sữa được trồng phủ kín hè một tuyến đường đang vào mùa nở rộ.

Những chùm hoa sữa bung nở mang theo mùi hương đặc trưng mỗi độ thu về.

Tán hoa sữa nằm sát các công trình nhà ở và cửa hàng trên tuyến phố. TP Hà Nội dự kiến đánh tỉa hoa sữa ở những nơi có mật độ dày đặc để mùi hoa bớt ảnh hưởng đến người dân.

Hàng hoa sữa dọc tuyến đường, nơi các phương tiện lưu thông qua lại hằng ngày.

Những cây hoa sữa có thân lớn, tán rộng, góp phần tạo bóng mát cho đường phố. Nhưng về mùa hoa, mùi hương cũng gây khó chịu cho một số người.

Tán hoa sữa vươn sát mái nhà và cửa sổ, cho thấy khoảng cách gần giữa hàng cây và khu vực sinh hoạt của người dân.

Hàng cây trên phố Đào Tấn cùng các bồn hoa tạo nên cảnh quan tươi xanh dọc tuyến phố.

Dàn cây hoa sữa nối tiếp nhau trên một đoạn đường dài cho thấy mật độ cây xanh đang khá dày đặc.

Việc xem xét di dời một số cây hoa sữa cần cân nhắc mật độ trồng, vị trí và yêu cầu duy trì cảnh quan xanh.