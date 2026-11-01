Họa sĩ Việt vẽ sách tranh cho Penguin Random House, Scholastic của Mỹ

Họa sĩ Huỳnh Kim Liên (sinh năm 1991, hiện sống và làm việc ở TP.HCM) là gương mặt nổi bật của dòng sách tranh thiếu nhi Việt Nam đương đại. Năm nay, chị trở thành đại diện Việt Nam được đề cử Giải thưởng Tưởng niệm Astrid Lindgren (ALMA) 2027 do Chính phủ Thụy Điển trao tặng.

Vẽ sách từ tình yêu thiếu nhi

Họa sĩ Huỳnh Kim Liên hoạt động sáng tác chuyên nghiệp tại TP.HCM từ năm 2015. Các tác phẩm minh họa của chị tập trung thể hiện đề tài đời sống hàng ngày, phong cảnh thiên nhiên cùng trải nghiệm đa dạng của con người.

Trong quá trình sáng tác, chị gặt hái nhiều giải thưởng quốc tế uy tín. Tiêu biểu là từ năm 2015, chị đoạt giải Nhất cuộc thi Scholastic Picture Book Award tại Singapore. Họa sĩ tiếp tục nhận giải thưởng Singapore Book Award năm 2018 và giải thưởng sách Freeman Book Awards năm 2023 tại Mỹ.

Họa sĩ Huỳnh Kim Liên (phải) trong buổi nói chuyện với sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Ảnh: FBNV.

Hiện tại, Huỳnh Kim Liên được đại diện trên phạm vi toàn cầu bởi Good Illustration Agency có trụ sở tại Anh. Thông qua đơn vị đại diện này, chị hợp tác thường xuyên với nhiều nhà xuất bản quốc tế lớn như Penguin Random House, Scholastic, HarperCollins hay Macmillan.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews về cảm xúc khi được đề cử ALMA, họa sĩ Huỳnh Kim Liên khiêm tốn: "Ở Việt Nam có rất nhiều họa sĩ giỏi hơn tôi rất nhiều. Việc tác phẩm của tôi được xuất bản ở nước ngoài có lẽ do tôi làm quen với quy trình làm việc quốc tế sớm hơn một chút. Tôi luôn nỗ lực đưa các chất liệu văn hóa Việt Nam vào trang sách vì đó chính là giá trị riêng biệt thu hút độc giả toàn cầu".

"Sách tranh Việt sẽ còn tiến xa"

Gia tài tác phẩm của Huỳnh Kim Liên hiện gồm nhiều tựa sách như The First Journey (Hành trình đầu tiên), The Floating Field (Tạm dịch: Sân bóng lênh đênh), My Grandfather's Song (Tạm dịch: Khúc hát của ông)... Trong đó, cuốn My Grandfather's Song từng giành Giải thưởng Sách Freeman năm 2023 tại Mỹ.

Mới nhất, chị cho ra mắt tác phẩm The God of Sleep (Tạm dịch: Thần Ngủ) và The Song of the Sun (Tạm dịch: Khúc hát của Mặt Trời).

Nhiều cuốn sách của chị được sáng tác bằng tiếng Anh và xuất bản tại Mỹ sau đó bán bản quyền sang Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Sự đón nhận từ các thị trường xuất bản lớn khẳng định sức hút của những câu chuyện mang đậm hơi thở bản địa Việt Nam.

Hai tác phẩm sách tranh mới của họa sĩ Huỳnh Kim Liên là The Song of the Sun và The God of Sleep. Ảnh: FBNV.

Họa sĩ cho biết: "Hầu như mỗi năm tôi đều có ít nhất hai cuốn sách ra mắt ở thị trường quốc tế như Anh hoặc Mỹ. Trong đó có hai tác phẩm đặc biệt về văn hóa Việt Nam là Hành trình đầu tiên và Bài ca của ông. Hai cuốn sách này được viết bằng tiếng Anh, xuất bản tại Mỹ trước rồi mới phát hành ngược trở lại thị trường trong nước".

Trải nghiệm hợp tác với các đơn vị xuất bản nước ngoài giúp họa sĩ tích lũy nhiều kinh nghiệm chuyên môn quý báu. Chị luôn chủ động đưa những hình ảnh quen thuộc của thiên nhiên, con người Việt Nam vào từng trang vẽ.

Nói thêm về môi trường xuất bản quốc tế và triển vọng sách tranh trong nước, chị nhận định: "Ở các thị trường quốc tế, họ đã có một truyền thống lâu đời và quy trình phát triển sách tranh rất chuyên nghiệp. Ở Việt Nam, dòng sách tranh nội địa mới thực sự định hình trong những năm gần đây. Tôi tin rằng trong vòng 5 năm tới, hệ sinh thái sách tranh trong nước sẽ còn tiến xa hơn nữa".