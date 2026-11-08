Họa sĩ Việt tạo dấu ấn nghệ thuật giữa Paris

Qua các sự kiện mỹ thuật lớn, nữ họa sĩ Việt từng bước tạo dấu ấn trong môi trường nghệ thuật giàu tính cạnh tranh tại Pháp.

Nguyễn Kim Chi sinh năm 1980 tại Đồng Tháp, từng giảng dạy mỹ thuật tại Trường Đại học Đồng Tháp trước khi sang Pháp định cư năm 2012. Sau đó, chị thành lập xưởng vẽ tại vùng Normandie và theo đuổi con đường hội họa chuyên nghiệp.

Tiếp nối triển lãm Le vent #1 (Gió #1) tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM năm 2025, Le vent #2 tại Paris gợi lại hành trình sống và sáng tác của nữ họa sĩ, từ Đồng bằng sông Cửu Long đến Pháp, qua những thay đổi về môi trường, ngôn ngữ và trải nghiệm văn hóa.

Trả lời đài RFI (Pháp), họa sĩ Kim Chi chia sẻ: “Chủ đề không thay đổi, nhưng có một làn gió khác”. Nếu Gió #1 là hành trình trở về quê hương, thì Gió #2 mang theo những cảm xúc từ chuyến trở về ấy và cuộc gặp gỡ với đồng hương nơi đất khách. Hai tác phẩm Solution thứ nhất và Solution thứ hai thể hiện tinh thần nương tựa, sẻ chia, gợi lên sự gắn kết và hơi ấm cộng đồng giữa những người con xa xứ.

Họa sĩ Nguyễn Kim Chi tại Galerie N Phare, Paris, Pháp, ngày 20-10-2026. Ảnh: RFI

Thời gian đầu ở Pháp, Kim Chi chịu ảnh hưởng của hội họa ấn tượng, đặc biệt là danh họa Claude Monet. Tuy nhiên, qua quá trình tìm tòi, chị nhận thấy chủ nghĩa biểu hiện phù hợp hơn với nhu cầu thể hiện nội tâm. Tìm được ngôn ngữ nghệ thuật riêng mới chỉ là bước khởi đầu trên hành trình khẳng định mình.

Theo Kim Chi, Paris là nơi hội tụ nghệ sĩ và các dòng chảy văn hóa khắp thế giới, mở ra cơ hội tiếp cận công chúng quốc tế nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Giữa môi trường nghệ thuật cạnh tranh, tài năng thôi chưa đủ, người nghệ sĩ còn cần tìm được hướng đi phù hợp và kiên trì theo đuổi lựa chọn của mình.

Trong năm 2026, Nguyễn Kim Chi tiếp tục góp mặt tại nhiều sự kiện mỹ thuật ở Pháp. Tại Hội chợ nghệ thuật Art Capital 2026, diễn ra vào tháng 2 ở Grand Palais, Paris, chị giới thiệu tác phẩm sơn dầu À la table ovale (Ở bàn bầu dục).

Theo RFI, đây là lần thứ tư nữ họa sĩ tham gia sự kiện mỹ thuật thường niên quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh và nghệ thuật sắp đặt. Chị cũng tham gia triển lãm mỹ thuật Comparaisons, quy tụ các nhóm nghệ sĩ theo những khuynh hướng sáng tác khác nhau.

Tháng 3, Kim Chi tổ chức triển lãm cá nhân Espérance (Hy vọng) tại Galerie de l’Angle, thành phố Rouen. Đến tháng 9, chị là khách mời danh dự tại triển lãm nghệ thuật đương đại Un Fragment d’Art lần thứ tư ở Ribérac, vùng Nouvelle-Aquitaine.

Triển lãm cá nhân Espérance của họa sĩ Kim Chi tiếp tục được giới thiệu tại Paris trong tháng 10 vừa qua. Theo chuyên trang nghệ thuật Aralya, tranh của chị mang dấu ấn của cả chủ nghĩa hiện thực và biểu hiện, lấy con người làm trung tâm, với những hình thể chuyển động, những nhóm người cùng hướng về ánh sáng, bình đẳng và tình yêu. Dù phản ánh những căng thẳng của thế giới đương đại, tác phẩm của Kim Chi vẫn gửi gắm khát vọng hòa hợp, tình yêu thương và thông điệp bảo vệ những người yếu thế.

Trên trang thông tin nghệ thuật Art-Culture-France, nhà phê bình nghệ thuật André Ruellan đánh giá cao khả năng xử lý màu sắc, bố cục và chân dung của họa sĩ Nguyễn Kim Chi, đồng thời ghi nhận cá tính nghệ thuật được hình thành qua quá trình học tập, tìm tòi và sáng tác. Những hoạt động triển lãm tại Pháp cho thấy nỗ lực bền bỉ của nữ họa sĩ Việt trên hành trình định hình phong cách và tìm kiếm chỗ đứng trong đời sống mỹ thuật nước sở tại.