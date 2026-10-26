Họa sĩ trẻ Vương Lê và cú đúp danh hiệu tại Vietnam Creative Awards 2026

Họa sĩ trẻ Vương Lê.

Tại đêm Gala Vietnam Creative Awards 2026 vừa diễn ra tại TPHCM, họa sĩ Vương Lê (tên thật là Lê Công Vương) chính thức được trao hai danh hiệu Winner Textile & Fiber Art và Winner Artist Of The Year 2026. Cú đúp danh hiệu đánh dấu một cột mốc nổi bật trong hành trình hoạt động nghệ thuật của anh, đồng thời mở ra cơ hội để những tìm tòi sáng tạo của một nghệ sĩ miền Tây tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng.

Vương Lê gắn bó với hội họa bằng quá trình sáng tác, tham gia triển lãm và không ngừng tìm tòi những phương thức biểu đạt phù hợp với cảm xúc, suy nghĩ của mình về đời sống đương đại.

Tác phẩm "Thành phố bên sông", chất liệu vải Jeans của họa sĩ trẻ Vương Lê giành hai danh hiệu Winner Textile & Fiber Art và Winner Artist Of The Year 2026.

Trước dấu mốc tại Vietnam Creative Awards 2026, Vương Lê đã đạt nhiều thành tích tại các hoạt động mỹ thuật trong nước. Nổi bật trong số đó là Giải Ba Triển lãm Mỹ thuật truyền thống tỉnh An Giang năm 2016, Giải Khuyến khích Festival Mỹ thuật Trẻ năm 2022, Giải C Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023, Giải Nhì Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2023 và Giải Nhì Festival Mỹ thuật Trẻ năm 2024, Giải B triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII năm 2024.

Nhìn lại chặng đường đã qua, hai danh hiệu vừa đạt được không chỉ bổ sung những dấu mốc đáng nhớ vào hành trình nghề nghiệp của người họa sĩ mà còn tạo thêm động lực để anh tiếp tục phát triển hướng sáng tác của mình. Đặc biệt, danh hiệu Winner Artist Of The Year 2026 là một dấu mốc đáng chú ý trong quá trình khẳng định tên tuổi và bản sắc nghệ thuật cá nhân.

Khi chất liệu trở thành ngôn ngữ nghệ thuật

Một trong những hướng sáng tác tạo nên dấu ấn riêng của Vương Lê là việc khai thác vải jean cũ trong thực hành nghệ thuật. Từ một chất liệu quen thuộc của đời sống, từng gắn với quá trình sử dụng và sau đó có thể bị bỏ đi, anh tìm kiếm khả năng biểu đạt mới, đưa vật liệu tái chế vào không gian sáng tạo đương đại.

Với Vương Lê, chất liệu không chỉ quyết định hình thức của tác phẩm mà còn có thể mang theo những lớp ý nghĩa về thời gian, ký ức, tiêu dùng và môi trường. Việc sử dụng vải jean cũ vì thế không đơn thuần là lựa chọn kỹ thuật, mà còn gắn với cách người nghệ sĩ nhìn nhận giá trị của những vật liệu tưởng chừng đã hết vòng đời sử dụng.

Bên cạnh lựa chọn chất liệu, Vương Lê chú trọng cảm xúc, tính biểu đạt và cá tính tạo hình. Anh quan tâm đến khả năng tạo ra những tác phẩm không chỉ thu hút người xem bằng hình thức mà còn gợi mở những suy nghĩ phía sau hình ảnh. Đó là quá trình tìm kiếm tiếng nói riêng, trong đó trải nghiệm cá nhân, quan sát đời sống và những vấn đề xã hội cùng tham gia vào việc hình thành ý tưởng sáng tác.

Từ câu chuyện miền Tây đến không gian nghệ thuật rộng mở

Sinh ra và trưởng thành từ vùng đất An Giang, hiện làm việc tại Cần Thơ, Vương Lê có mối liên hệ gần gũi với đời sống sông nước và những biến chuyển của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Không gian đô thị ven sông, nhịp sống thường ngày và mối quan hệ giữa con người với môi trường là những nguồn cảm hứng có ý nghĩa trong hành trình nghệ thuật của anh.

Tác phẩm Thành Phố Bên Sông của Vương Lê đã được lựa chọn vào vòng chung kết Vietnam Creative Awards 2026, góp mặt tại triển lãm Creative Voices Beyond Borders ở Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM và triển lãm dành cho các nghệ sĩ vào vòng chung kết tại Hôtel des Arts Saigon từ ngày 9 - 11/10/2026.

Việc tác phẩm được giới thiệu trong khuôn khổ cuộc thi, tiếp nối bằng hai danh hiệu chính thức tại đêm Gala ngày 16/10, tạo nên một dấu mốc nổi bật trong hoạt động nghệ thuật của Vương Lê trong năm 2026. Đây cũng là cơ hội để những câu chuyện xuất phát từ trải nghiệm địa phương được giới thiệu trong một không gian giao lưu nghệ thuật rộng mở hơn.

Với người nghệ sĩ, chất liệu và đề tài có thể thay đổi qua từng giai đoạn, nhưng việc xây dựng ngôn ngữ sáng tạo nhất quán là một hành trình dài. Vương Lê đang tìm kiếm sự cân bằng giữa cảm xúc cá nhân, tư duy tạo hình và những vấn đề mà anh quan tâm, qua đó từng bước định hình hướng đi riêng trong nghệ thuật đương đại.

Cột mốc mới và hành trình phía trước

Trong vai trò hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và Phân hội Phó phân hội Mỹ thuật tỉnh An Giang, Ủy viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang, Vương Lê tiếp tục gắn bó với hoạt động mĩ thuật, đồng thời duy trì công việc chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật tại Cần Thơ. Sự song hành giữa công việc và sáng tác đặt ra những yêu cầu về thời gian, sự kiên trì và khả năng liên tục làm mới tư duy nghệ thuật.

Họa sĩ trẻ Vương Lê được trao danh hiệu Winner Textile & Fiber Art và Winner Artist Of The Year 2026.

Hai danh hiệu tại Vietnam Creative Awards 2026 là thành quả đáng tự hào sau quá trình tích lũy, thử nghiệm và tham gia các hoạt động mĩ thuật. Từ những chất liệu gần gũi của đời sống, những câu chuyện gắn với miền Tây Nam Bộ và mối quan tâm đến môi trường, Vương Lê đang từng bước mở rộng con đường sáng tạo của mình. Cú đúp danh hiệu trong năm 2026 là một dấu mốc quan trọng, đồng thời là động lực để anh tiếp tục tìm tòi, thử nghiệm và đóng góp những góc nhìn riêng cho đời sống mĩ thuật.

Họa sĩ trẻ Vương Lê (Lê Công Vương) sinh năm 1992, quê ở Chợ Mới, tỉnh An Giang. Anh tốt nghiệp ngành Sư phạm Mĩ thuật tại Trường Đại học Sài Gòn và hiện đang giữ chức vụ Phân hội phó Phân hội Mĩ thuật An Giang. Hiện anh công tác tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật TP Cần Thơ.