Họa sĩ Nguyễn Văn Thơm đắc cử Phân hội trưởng Phân hội Mỹ thuật tỉnh Đồng Tháp

Đại hội đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031, với mục tiêu tăng cường gắn kết đội ngũ họa sĩ, nâng cao chất lượng sáng tác và đưa mỹ thuật đến gần hơn với công chúng.

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp (thứ hai từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Phân hội Mỹ thuật nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phân hội Mỹ thuật tỉnh hiện có 70 hội viên, trong đó 24 người là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Nhiệm kỳ qua, dù còn khó khăn về kinh phí hoạt động, không gian trưng bày giới thiệu tác phẩm, Phân hội vẫn duy trì hoạt động sáng tác, triển lãm, giao lưu và bồi dưỡng chuyên môn.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Phân hội tổ chức trên 20 cuộc triển lãm, giới thiệu gần 1.000 tác phẩm đến công chúng; các họa sĩ gửi gần 200 tác phẩm tham dự 5 kỳ triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đạt nhiều giải thưởng.

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa trao tặng Giấy khen và hoa chúc mừng 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động mỹ thuật giai đoạn 2020 - 2025.

Hoạt động thực tế sáng tác, trao đổi kỹ thuật, chất liệu được quan tâm. Đội ngũ họa sĩ, giảng viên còn tích cực hướng dẫn sinh viên, hỗ trợ phong trào mỹ thuật trong nhà trường và cộng đồng, góp phần phát hiện lực lượng sáng tác kế cận.

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Lan tỏa”, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phân hội tập trung nâng cao chất lượng tác phẩm, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng tác giả trẻ và mở rộng hoạt động giới thiệu mỹ thuật đến công chúng.

Phân hội phấn đấu hằng năm tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất một đợt thực tế sáng tác, một hoạt động bồi dưỡng chuyên môn và một cuộc thi, triển lãm hoặc trưng bày mỹ thuật cấp tỉnh; đồng thời tăng cường quảng bá tác phẩm trên nền tảng số.

Các đại biểu và hội viên tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, nhà thơ Trương Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh đề nghị Phân hội phát huy tinh thần đoàn kết, tôn trọng sự đa dạng trong phong cách sáng tạo, lấy chất lượng tác phẩm và khả năng tiếp cận công chúng làm thước đo hiệu quả hoạt động. Mỗi họa sĩ cần gắn bó với thực tiễn, tìm tòi những góc nhìn mới về lịch sử, văn hóa và con người Đồng Tháp, tạo nên tác phẩm có chiều sâu và dấu ấn riêng.

Ông cũng đề nghị Phân hội tăng cường kết nối với các cơ sở giáo dục để phát hiện, dìu dắt tác giả trẻ; mở rộng không gian trưng bày tại trường học, thư viện, điểm sinh hoạt văn hóa và du lịch, đưa mỹ thuật đến gần hơn với người dân.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Phân hội Mỹ thuật nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 3 thành viên. Họa sĩ Nguyễn Văn Thơm đắc cử Phân hội trưởng.

Dịp này, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh tặng Giấy khen cho 6 cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong công tác Hội và hoạt động văn học, nghệ thuật giai đoạn 2020 - 2025.