Họa sĩ Nguyễn Chí Hướng trở lại Hà Nội với triển lãm 'Mùa thu trở lại'

Không gian triển lãm “Mùa thu trở lại 2026” với những tác phẩm mang đậm cảm xúc và tình yêu Hà Nội qua góc nhìn nghệ thuật của họa sĩ Nguyễn Chí Hướng

Hành trình trở về của một tâm hồn nghệ sĩ

Hà Nội trong tâm thức của Nguyễn Chí Hướng không chỉ là một danh xưng địa lý, mà là nơi cất giấu tâm hồn nghệ thuật của anh. Tình yêu ấy đã thôi thúc anh nhiều lần trở về Thủ đô với những cột mốc cảm xúc đặc biệt: từ tinh thần thượng võ trong Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (tháng 10/2010), cho đến chuỗi sáng tác miệt mài với triển lãm cá nhân “Câu chuyện vùng cao” (tháng 5/2024) và “Nét Quê” (tháng 10/2025).

Tháng 10/2026 này, là sự trở lại của anh mang ý nghĩa như một lời tri ân gửi đến mảnh đất "lắng hồn núi sông ngàn năm". Triển lãm “Mùa thu trở lại” chính là nơi hội tụ tất cả khát vọng, niềm tin và bầu nhiệt huyết tuổi trẻ mà vị họa sĩ luôn giữ vẹn nguyên dành cho Hà Nội.

Các tác phẩm về mùa thu Hà Nội của Họa sỹ Nguyễn Chí Hướng tại triển lãm Mùa thu trở lại 2026:

Mùa thu Hà Nội qua ngòi bút vừa thực, vừa mơ

Đến với triển lãm, thưởng ngoạn gần 40 tác phẩm được chế tác tỉ mỉ trên chất liệu sơn dầu và Acrylic, người xem sẽ bắt gặp một Hà Nội vừa thân thuộc nhưng cũng vừa bảng lảng sương khói qua góc nhìn riêng của Nguyễn Chí Hướng.

Bức tranh thu của anh được khắc họa qua những khoảnh khắc rất đỗi đời thường và sâu lắng: Những cơn mưa thu bất chợt giăng mờ phố xá. Chiếc ghế đá cô đơn bên cành liễu buông rủ xuống mặt hồ xanh thẳm. Bóng dáng thân quen của người mẹ tảo tần trở về từ buổi chợ chiều hay tà áo dài thoáng bay trong gió. Hương thơm dịu nhẹ của hoa loa kèn, hoa cúc – biểu tượng cho tâm hồn thanh lịch của người Tràng An. Những danh thắng kiêu hãnh như Tháp Rùa trầm mặc, cầu Long Biên chứng nhân lịch sử vươn mình giữa bạt ngàn hoa cỏ lau.

"Tấm vé khứ hồi" về vùng ký ức dịu dàng

Gần 40 tác phẩm trong “Mùa thu trở lại” không đơn thuần là những sắc màu trên canvas, mà là những lời tự sự đầy cảm xúc. Triển lãm hứa hẹn sẽ mang đến một không gian nghệ thuật lắng đọng, nơi mỗi du khách hay người con Hà Nội đều có thể tìm thấy một góc tâm hồn mình, cùng hòa nhịp vào bản giao hưởng sắc màu đầy hoài niệm của mùa thu Thủ đô.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họa sỹ: Nguyễn Chí Hướng, Sinh năm 1979

- Tốt nghiệp Trường Đại học SP Nghệ thuật TW

- Hội viên Hội VHNT thành phố Bắc Ninh

- Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam

- Đạt giải Nhì tại Triển lãm tranh Bắc Giang lần thứ nhất năm 2021

- Tham gia các Triển lãm của Tỉnh tổ chức và Triển lãm Khu vực Tây Bắc Việt Bắc năm 2022 và 2023; Khu vực Đồng Bằng Sông Hồng năm 2026; Giấy khen của Hội VHNT tỉnh Bắc Giang năm 2023 và năm 2024 về thành tích trong hoạt động nghệ thuật.

- Triển lãm cá nhân chủ đề “CÂU CHUYỆN VÙNG CAO” từ ngày 26 - 03/6/2024 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, số 16 Ngô Quyền, Hà Nội

- Triển lãm cá nhân chủ đề “NÉT QUÊ” từ ngày 21- 30/10/2025 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, số 16 Ngô Quyền, Hà Nội