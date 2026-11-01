Họa sĩ Hướng Tâm Đường và lời tri ân Hà Nội qua triển lãm tranh 'Mùa thu trở lại'

Triển lãm diễn ra từ ngày 27/10 đến ngày 5/11, thu hút hàng trăm khách yêu tranh tham dự, tiếp nối thành công của hai triển lãm “Câu chuyện Vùng cao” và “Nét quê” được hoạ sĩ Hướng Tâm Đường tổ chức các năm 2024, 2025.

Hoạ sĩ Hướng Tâm Đường tại triển lãm tranh cá nhân "Mùa thu trở lại"

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc triển lãm tranh

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, hoạ sĩ Hướng Tâm Đường chia sẻ, triển lãm "Mùa thu trở lại" trưng bày tổng số 54 bức tranh, với chất liệu sơn dầu và sơn Acrylic. Trong đó, có 17 bức vẽ về Hồ Gươm, 6 bức vẽ Cầu Long Biên và các bức vẽ về hoa, gợi không khí thu Hà Nội dịu dàng, thơ mộng.

Không sinh ra và lớn lên ở Thủ đô Hà Nội, nhưng hoạ sĩ Hướng Tâm Đường luôn dành cho Hà Nội một tình cảm rất đặc biệt. "Hà Nội trong tôi luôn đẹp, hào hùng trong từng trang sử, hào hoa, lãng mạn, mộng mơ trong thi ca. Hà Nội là nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, mảnh đất văn hiến, địa linh, nhân kiệt. Hà Nội có bốn mùa đi qua, nhưng có lẽ mùa thu để lại nhiều cảm xúc nhất trong mỗi con người. Tất cả cho tôi khát vọng được trở về Thủ đô yêu dấu bằng cả trái tim và nhiệt huyết của tuổi trẻ", ông tâm sự.

Trong những lần trở về ấy của hoạ sĩ Hướng Tâm Đường, mỗi lần đều mang theo những khát vọng, niềm tin, những cung bậc cảm xúc khác nhau. Lần thứ nhất trở về với tinh thần thượng võ trong “Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội” tháng 10/2010; lần thứ hai và ba là các triển lãm tranh cá nhân: “Câu chuyện Vùng cao” vào tháng 5/2024 và “Nét quê” tháng 10/2025.

Sự trở về trong mùa thu này là lời tri ân của hoạ sĩ Hướng Tâm Đường với Hà Nội. Đó cũng là ý nghĩa của triển lãm tranh cá nhân lần thứ 3 với chủ đề “Mùa thu trở lại”.

Triển lãm thu hút đông đảo khách yêu tranh tham dự

Triển lãm thu hút đông đảo khách yêu tranh tham dự

Triển lãm thu hút đông đảo khách yêu tranh tham dự

Triển lãm thu hút đông đảo khách yêu tranh tham dự

Hoạ sĩ Hướng Tâm Đường chia sẻ, Hà Nội trong ông vừa thật gần, vừa xa xôi, vừa thân thuộc, cũng vừa bâng khuâng sương khói. Hà Nội là những cơn mưa thu bất chợt giăng mờ, những ánh đèn lung linh mờ ảo; là chiếc ghế đá cô đơn cạnh cành liễu buông trong chiều xanh thẳm bên hồ, thoáng đâu đó có tà áo ai bay và cả bóng dáng thân quen như bóng mẹ về chợ. Hà Nội là những bông hoa loa kèn, hoa cúc tỏa hương dịu nhẹ, tựa như tâm hồn thanh lịch của người thiếu nữ Tràng An; là Hồ Gươm vẫn xanh trong từng câu hát, Tháp Rùa trầm mặc, cổ kính; là cầu Long Biên soi bóng nước sông Hồng chứng nhân lịch sử kiêu hãnh, vẫn vươn mình giữa bạt ngàn cỏ lau và hoa;...

Hoạ sĩ Hoạ sĩ Hướng Tâm Đường chia sẻ tại lễ khai mạc triển lãm

Ông Lê Đức Thắng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tây Yên Tử (Bắc Ninh) chia sẻ tại lễ khai mạc triển lãm

54 tác phẩm tại triển lãm là lời tự sự, là chiếc vé khứ hồi đưa chúng ta về với những ký ức dịu dàng về mùa thu mà ai cũng có thể tìm thấy trong một góc tâm hồn. Tất cả cùng hòa sắc màu cảm xúc trong mỗi tác phẩm để trở về hội tụ trong “Mùa thu trở lại".

Là người cùng công tác, gắn bó nhiều năm với hoạ sĩ Hướng Tâm Đường, chia sẻ tại lễ khai mạc triển lãm, ông Lê Đức Thắng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tây Yên Tử (Bắc Ninh) nhận xét hoạ sĩ Hướng Tâm Đường là người có sức sáng tạo rất bền bỉ, rất kiên trì và có những bước thăng hoa trong sáng tạo. Ông bày tỏ đặc biệt trân trọng sự đóng góp của những hoạ sĩ vùng cao như hoạ sĩ Hướng Tâm Đường với nền mỹ thuật nước nhà.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tây Yên Tử kỳ vọng với tài năng và sức sáng tạo mạnh mẽ, trong thời gian tới, hoạ sĩ Hướng Tâm Đường sẽ có những bước phát triển tích cực hơn, không chỉ tổ chức triển lãm tại Hà Nội mà còn đưa tác phẩm đến với nhiều vùng miền xa hơn. Qua đó, các tác phẩm không chỉ dừng lại trong khuôn khổ một cuộc triển lãm mà còn có cơ hội lan tỏa rộng rãi, giúp công chúng ở nhiều địa phương hiểu và chia sẻ những giá trị mà họa sĩ gửi gắm.

Các đại biểu tham dự triển lãm

Các đại biểu tham dự triển lãm

Võ sư - họa sĩ Nguyễn Chí Hướng (Hướng Tâm Đường) sinh năm 1979, là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Ông tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Giang năm 1999, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc họa Trung ương năm 2004, tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương năm 2013. Từ năm 1999 đến 2015, ông là giáo viên tại một số trường tiểu học, phổ thông cơ sở tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cũ.

Họa sĩ Hướng Tâm Đường từng đoạt giải Nhì tại Triển lãm tranh Bắc Giang lần thứ nhất năm 2021, tham gia các triển lãm của tỉnh và khu vực Tây Bắc - Việt Bắc năm 2022, 2023; tham gia triển lãm tranh khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2026; được bằng khen của Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Giang năm 2023, 2024 vì những thành tích xuất sắc trong hoạt động nghệ thuật.

Một số hình ảnh tại triển lãm tranh "Mùa thu trở lại" của họa sĩ Hướng Tâm Đường: